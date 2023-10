i Autor: Art Service/SUPER EXPRESS

Najnowszy sondaż

Kto najlepiej będzie rządzić Polską? Fatalne wieści dla jednej partii

Kampania wyborcza powoli zbliża się do finiszu. Ugrupowania polityczne miały szansę, by zaprezentować swoje poglądy i plany z jak najlepszej strony, a już niebawem Polacy ruszą do urn wyborczych. Kto ich zdaniem najlepiej będzie rządzić Polską po wyborach? Wyniki sondażu mogą zaskoczyć.