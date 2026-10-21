Kreml wskazał termin powrotu do rozmów z Ukrainą i USA. Padła data

Po blisko trzygodzinnym spotkaniu Władimira Putina z amerykańskim wysłannikiem, Kreml niespodziewanie zadeklarował gotowość do wznowienia kluczowych rozmów.

Rosja proponuje trójstronne negocjacje z Ukrainą i USA "około 10 listopada" w Abu Zabi, koncentrując się na gwarancjach bezpieczeństwa.

Czy ta data oznacza przełom i jak Kreml ocenia propozycje z Oslo? Dowiedz się, co ujawnił doradca Putina!

Kreml wskazał proponowany termin wznowienia trójstronnych negocjacji. Według Jurija Uszakowa, doradcy Władimira Putina ds. polityki zagranicznej, rosyjski przywódca przekazał amerykańskiemu wysłannikowi Steve’owi Witkoffowi, że Rosja jest zasadniczo gotowa wrócić do rozmów „około 10 listopada”.

Uszakow jako możliwe miejsce spotkania wymienił Abu Zabi. Przedstawiona przez niego deklaracja nie jest jeszcze potwierdzeniem uzgodnienia terminu przez wszystkie trzy strony.

Rozmowy Rosji, Ukrainy i USA. Kreml wskazuje główny temat

Według doradcy Putina negocjacje powinny dotyczyć przede wszystkim gwarancji bezpieczeństwa dla Rosji i Ukrainy po zakończeniu konfliktu.

Poprzednie trójstronne rozmowy prowadzono w ubiegłym roku, ale nie przyniosły znaczących rezultatów. Ostatnie spotkanie w tym formacie odbyło się w lutym 2026 roku.

Nową deklarację Kreml przedstawił po środowej rozmowie Putina z Witkoffem. Spotkanie w Petersburgu trwało blisko trzy godziny.

Witkoff przekazał Putinowi propozycje z Oslo

Amerykański wysłannik przedstawił rosyjskiemu przywódcy propozycje pokojowe wypracowane podczas rozmów Ukrainy i państw europejskich w Oslo.

Uszakow przyznał, że Witkoff wskazał nowe elementy w stanowisku Kijowa i europejskich partnerów. Jednocześnie doradca Putina ocenił, że propozycje „nie zawierają niczego szczególnego”.

Zełenski mówił o gwarancjach bezpieczeństwa

O ustaleniach z Oslo poinformował we wtorek Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy przekazał, że jednym z najważniejszych tematów był system gwarancji bezpieczeństwa dla jego kraju, który miałaby zaakceptować Moskwa.

Wśród omawianych kwestii znalazły się również relacje Ukrainy z NATO oraz stosowanie wobec Kijowa artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Były to tematy rozmów, a nie ogłoszone porozumienie.

Według Zełenskiego w spotkaniu uczestniczyli Steve Witkoff, prezydent Finlandii Alexander Stubb i premier Norwegii Jonas Gahr Stoere. Zdalnie dołączył Jared Kushner, zięć Donalda Trumpa.

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