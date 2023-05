Jacek Bartosiak o nowym porządku geopolitycznym. "Mamy już skalowalną wojnę światową” [RAPORT ZŁOTOROWICZA]

Bardzo jest mi trudno odpowiedzieć na to pytanie jako Polakowi, bo ja bym chciał, żeby były niemożliwe, żeby Rosja została trwale usunięta z systemu europejskiego. Żeby Zachód był przeciwko niej. Żebyśmy my byli awangardą, bo to będzie obsługiwało nasze interesy - polskie interesy. Czy to w formule euroatlantyckiej, z Amerykanami, czy to nawet w federacyjnej, europejskiej, jeśli Niemcy będą centrum imperium europejskiego, ale Rosja będzie poza nim - mówił dr Jacek Bartosiak w "Raporcie Złotorowicza".