Ile czołgów Polska przekazała Ukrainie? Podano dokładną liczbę

Wojna na Ukrainie trwa już ponad rok i dwa miesiące, ale niewiele wskazuje na to, by miałaby się ona szybko zakończyć. Nic więc dziwnego, że Polska, która sąsiaduje z zaatakowanym krajem, dwoi się i troi, by pomóc Ukraińcom. Już w pierwszych dniach wojny do Polski przyjechało kilka milionów Ukraińców, którzy znaleźli tu bezpieczne schronienie. Warto również pamiętać o przekazywanym sprzęcie wojskowym, który trafia na front. Według holenderskich blogerów Polska jest zdecydowanym liderem pod względem przekazywania czołgów broniącemu się krajowi. Polska przekazała Ukrainie 325 takich maszyn, Holandia 85, Niemcy 80, Stany Zjednoczone 76, a Czechy - 50. Co istotne, zachodnie państwa zobowiązały się do przekazania ponad 760 czołgów - na ten moment do Ukrainy trafiło 575 takich maszyn.

Co się dzieje na Kremlu?

W ostatnim czasie uwagę komentatorów przyciągnęły bardzo skromnie obchodzony Dzień Zwycięstwa w Rosji. Do narodu przemawiał Władimir Putin, ale podczas parady koło trybuny przejechał tylko jeden czołg. Zdaniem ekspertów to tylko pokazuje, jak ograniczony jest obecnie potencjał wojskowy Rosji. Tymczasem od wielu tygodni Ukraińcy przygotowują się do przeprowadzenia kontrofensywy.

