Domański pod ostrzałem PiS. Sejm debatuje nad jego odwołaniem

W Sejmie trwa intensywna debata nad wotum nieufności dla ministra finansów Andrzeja Domańskiego, a kluczowe głosowanie odbędzie się jeszcze dziś.

PiS oskarża ministra o doprowadzenie finansów państwa niemal do katastrofy, wskazując na gigantyczne deficyty, czemu resort zdecydowanie zaprzecza.

Czy Domański utrzyma swoje stanowisko? Poznaj kulisy tej politycznej batalii i dowiedz się, co zdecyduje o jego przyszłości.

Sejm zajmuje się wnioskiem PiS o odwołanie Andrzeja Domańskiego. Głosowanie nad wotum nieufności dla ministra finansów i gospodarki zaplanowano na wtorek, 20 października. Wcześniej wniosek negatywnie zaopiniowała sejmowa komisja finansów.

PiS zarzuca Domańskiemu gigantyczne deficyty

Podczas posiedzenia komisji poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk krytykował wysokość deficytów w kolejnych budżetach, w tym w projekcie na 2027 rok.

- Te 4 budżety z gigantycznymi deficytami sprawiły, że sama suma deficytów budżetowych przekroczy kwotę 1 bln zł, a dług publiczny związany realizacją tych deficytów wyniesie 1,4 bln zł. Dla porównania dług publiczny, wygenerowany przez wszystkie rządy od roku 1990 do 2023, wyniósł 1,7 bln zł – mówił Kuźmiuk.

Posłowie PiS zarzucali również ministrowi, że od objęcia stanowiska w każdym roku nie udawało mu się osiągnąć zaplanowanych dochodów budżetowych.

Ministerstwo odpowiada. Wskazuje na wcześniejsze zobowiązania

Na zarzuty podczas komisji odpowiadała wiceminister finansów Hanna Majszczyk. Przekonywała, że obecna sytuacja finansów państwa wynika także z decyzji i wydarzeń z poprzednich lat. Wskazała, że wykupy długu zaciągniętego m.in. przez fundusz covidowy sięgnęły w latach 2024–2026 prawie 80 mld zł. Zwróciła też uwagę na skutki wcześniejszej wysokiej inflacji. Jak tłumaczyła, doprowadziła ona do wysokich waloryzacji emerytur i rent, trwale zwiększając wydatki państwa.

Według Majszczyk luka między wydatkami a środkami na ich pokrycie w ZUS i KRUS wzrosła z ponad 60 mld zł w 2022 roku do 120 mld zł. Wiceszefowa MF wskazała ponadto, że na dochody budżetu wpłynęło spowolnienie wzrostu cen, obserwowane od 2024 roku.

Poniżej galeria zdjęć: Andrzej Domański. Świętuje budżet na przyszły rok

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