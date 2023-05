I pamiętamy uchwalenie decyzji prezydenta Juszczenki, by Stepan Bandera, czyli jeden z przywódców UPA, został bohaterem Ukrainy. I to jest po prostu część ich tożsamości. I w tym momencie, kiedy Polacy przychodzą i mówią, że słuchajcie: ok rozumiemy, natomiast zerknijcie też na to, że w latach 1943-1945 około 100 tysięcy obywateli polskich zostało zabitych przez Ukraińską Armię Powstańczą - i to w szalenie bestialski sposób, który przecież pokazał Smarzowski w swoim filmie „Wołyń” - no to trafia powiedziałbym na pewien opór psychologiczny. Bo to jest podważanie pewnych elementów ich tożsamości. I dlatego to trwa, to jest jeden z elementów tych zapalnych - mówił dr Bartłomiej Gajos w "Raporcie Złotorowicza".