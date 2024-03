i Autor: Shutterstock

Wybory samorządowe 2024. Lista kandydatów w I turze wyborów na wójta w gminie Miedziana Góra

Rozpoczęło się odliczanie do I tury wyborów samorządowych. Już 7 kwietnia mieszkańcy zdecydują o wyborze prezydentów, burmistrzów i wójtów, radnych do rad miasta i gmin czy powiatów, a także radnych do sejmików województwa. Sprawdź listę kandydatów do władz lokalnych z naszego okręgu w I turze wyborów.