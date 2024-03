Kandydaci Trzeciej Drogi powalczą o władzę w największych miastach Polski

To będzie niemałe wyzwanie dla partii Szymona Hołowni i Kosiniaka Kamysza. Trzecia Droga po raz pierwszy wystartuje w wyborach do samorządu! Na budowanie lokalnych struktur nie miała jednak zbyt wiele czasu. Przypomnijmy, że poprzednie wybory samorządowe odbyły się w 2018r., a Polska 2050 – jeszcze przed przystąpieniem do koalicji z PSL-em – została zarejestrowana dopiero w 2020r. I chociaż Trzecia Droga, jako koalicja, formowała się niespełna rok temu, udało jej się w tym roku wystawić swoich kandydatów do samorządów. Powalczą oni również o fotele największych miast Polski. Oto kandydaci z ramienia Trzeciej Drogi:

Poznań

Przemysław Marcin Plewiński to absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z zawodu jest adwokatem, ale pracował również jako dziennikarz w poznańskim oddziale Gazety Wyborczej i Wielkopolskiej Telewizji Kablowej. Od 2013 roku prowadzi własną działalność „Kancelaria Adwokacka Adwokat Przemysław Plewiński w Poznaniu”.

Olsztyn

Monikę Rogińska-Stanulewicz od ponad 20 lat jest związana z olsztyńskim samorządem. Pierwszy raz mandat radnej uzyskała w 2001 roku, który pełniła do 2004 roku. Do Rady Miasta wróciła po sześcioletniej przerwie w 2010 roku uzyskując podwójną reelekcję. Obecnie jest radną, ale pracowała także w departamencie Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą w Urzędzie Marszałkowskim, a od 2004 do 2011 była rzecznikiem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie. – Moje doświadczenie samorządowe nauczyło mnie, że prawdziwy postęp wymaga odwagi. Dlatego podjęłam decyzję o odcięciu się od dotychczasowych schematów i oczekiwań. Olsztyn zasługuje na lidera, który odważnie będzie realizował swoje pomysły i wizje – stwierdziła kandydatka Trzeciej Drogi.

Łódź

Ewa Joanna Szymanowska politycznie związana jest z Polską 2050 Szymona Hołowni. Pracowała w obszarze finansów i bankowości. W 2022 roku objęła funkcję przewodniczącej zarządu regionu łódzkiego oraz przewodniczącej kół okręgowych w Piotrkowie Trybunalskim i Sieradzu. W 2023 z powodzeniem startowała w wyborach do Sejmu z 1. miejsca listy Trzeciej Drogi w okręgu łódzkim.

Bydgoszcz

Joanna Czerska-Thomas to Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Bydgoszczy. Od 2011 roku właścicielka agencji marketingowej „M4Bizz". Pracowała jako specjalista ds marketingu w Teatrze Polskim w Bydgoszczy a następnie jako PR & Marketing Manager w Agencji Reklamowej „Remedia”. Członkini Stowarzyszenia Przedsiębiorców Kujaw i Pomorza. Współorganizatorka spotkań Biznes dla Kobiet i konferencji „Charmsy Biznesu”.

Kraków

O fotel prezydenta Krakowa powalczy Rafał Komarewicz, polski lekarz dentysta, przedsiębiorca, polityk i samorządowiec. W latach 2022–2023 przewodniczący Rady Miasta Krakowa. W wyborach parlamentarnych w 2023 był liderem listy Trzeciej Drogi w okręgu krakowskim, skąd uzyskał mandat posła. – Mamy dużo wyborców w Krakowie. Nie chcemy ich zawieść. To był ostatni moment na decyzję o rejestracji komitetu. Trzeba powiedzieć wyborcom: "Wchodzimy do gry" – mówił poseł Polski 2050.

Warszawa

Chociaż w stolicy Trzecia Droga nie wystawi swojego kandydata na urząd prezydenta Warszawy, to jednak zamierza powalczyć tu o wiceprezydenturę. – Warszawa potrzebuje dzisiaj dwóch płuc. Potrzebuje Rafała Trzaskowskiego, ale potrzebuje też Ady Porowskiej, która będzie naszą kandydatką na wiceprezydenta Warszawy, jako tego płuca społecznego, społeczniczki, działaczki – informował jeden z liderów Trzeciej Drogi Szymon Hołownia. Adriana Porowska jest z zawodu pracowniczką socjalną i aktualnie pełni funkcję prezesa Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej. Jest współprzewodniczącą Komisji ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, a także członkiem rady społecznej Rzecznika Praw Obywatelskich. – Dziewczyna, która wszystkim nam w Trzeciej Drodze pokazuje, jak można budować, być blisko ludzi i załatwiać ich realne problemy – mówił o Porowskiej Szymon Hołownia.