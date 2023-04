Że co, że Władimira Władimirowicza chcą aresztować? Co 5. Rosjanin oburzony

Dominującą reakcją na tę wiadomość było zdumienie i brak zainteresowania – podkreśla niezależne rosyjskie Centrum Lewady w komunikacie o wynikach badań „Stosunek do nakazu MTK dotyczącego aresztowania Władimira Putina”. Zatem o czymś takim słyszało 56 proc. respondentów, a 40 proc. „coś tam słyszało”, przy czym w grupie wiedzących o nakazie rozwojem wydarzeń w tej materii zainteresowanie wyraziło 16 proc. badanych. W grupach wiekowych od 25 do 55 lat i więcej słyszało o haskiej decyzji ok. 56 proc., wśród najmłodszych – 45 proc.

O wyroku MTK najwięcej wiedziało Moskwiczan (76 proc.) i ufających w przekazy podawane za pośrednictwem kanałów informacyjnych komunikatora Telegram (78 proc.). U co trzeciego (34 proc.) obywatela wiadomość ta wywołała przede wszystkim „zdezorientowanie”, a „złość” i „oburzenie” – u co piątego (22 proc.). Co trzeci (31 proc.) wiadomość przyjął „bez żadnych szczególnych uczuć”, czyli z obojętnością. Osoby, które wcześniej nie słyszały o nakazie wydanym przez MTK, w większości nie odczuwają szczególnych uczuć – dotyczy to 36 proc. z nich, jedna trzecia odczuwała oszołomienie, a tylko 15 proc. – oburzenie/złość.

Wojna w Iraku dała Putinowi wymówkę dla inwazji na Ukrainę Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Kreml, co było do przewidzenia, nie uznaje wyroku Trybunału w Hadze. Raz: że nie uważa Putina za zbrodniarza. Dwa: że Federacja Rosyjska nie ratyfikowała Traktatu Rzymskiego (podobnie jak np. Izrael czy Chiny) na podstawie którego orzeka MTK. Przepisy na mocy których od 2002 r. MTK może sądzić (także i polityków) za zbrodnie wojenne oraz przeciwko ludzkości uznały 123 państwa. W teorii wygląda to tak, że gdyby Putin postawił nogę w którymś z nich, to powinien zostać aresztowany na mocy nakazu wydanego 17 marca. Z tym jednak może być problem, bo 25 marca szef kancelarii premiera Węgier, Viktora Orbana, Gergely Gulyas oznajmił, że Putin nie zostałby aresztowany, gdyby przyjechał na Węgry.

Natomiast 27 marca austriackie ministerstwo spraw zagranicznych oświadczyło, że „Austria jest stroną Statutu Rzymskiego. Oznacza to, że Austria, podobnie jak wszystkie inne umawiające się strony, jest zobowiązana do współpracy z MTK: nakazy aresztowania wydane przez Trybunał muszą zostać wykonane, a osoby poszukiwane przez Trybunał muszą zostać aresztowane”. MTK zarzuca przywódcy Federacji Rosyjskiej, że ponosi odpowiedzialność „za zbrodnię wojenną polegającą na bezprawnej deportacji ludności (dzieci) oraz bezprawnym przesiedleniu ludności (dzieci) z okupowanych obszarów Ukrainy do Federacji Rosyjskiej”.

Arabia Saudyjska kupuje od Putina ropę i dostarcza do Europy jako własną. - Pan @DanielObajtek wiedział o tym? pic.twitter.com/BMo9qlcQ66— Obywatel WK :) (@wkrawcz1) April 11, 2023