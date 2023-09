Co jeszcze trzeba zabrać?

Wybory 2023. Zbigniew Ziobro udzielił poparcia Piotrowi Sakowi

We wtorek, 26 września 2023 roku, do Tarnowa przyjechał minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Prezes Suwerennej Polski podczas konferencji prasowej na tarnowskim Rynku udzielił poparcia swojemu partyjnemu koledze Piotrowi Sakowi, który kandyduje do Sejmu z komitetu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości w okręgu nr 15.

Zbigniew Ziobro sporą część swojego wystąpienia poświęcił Donaldowi Tuskowi i roli, jaką, według niego, odgrywają Niemcy w okresie przedwyborczym w Polsce. Minister Sprawiedliwości jest przekonany, że rząd niemiecki angażuje się w kampanię Koalicji Obywatelskiej, ponieważ uważają Donalda Tuska za swojego kandydata do objęcia funkcji premiera w polskim parlamencie.

– Niemcy chcą być europejskim mocarstwem, chcą umieścić na urzędzie polskiego premiera swojego człowieka, można powiedzieć swojego Niemca, bo tak traktują Donalda Tuska – mówił w Tarnowie minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Prezes Suwerennej Polski, który w tegorocznych wyborach parlamentarnych staruje z pierwszej pozycji w okręgu nr 23 (Rzeszów), odniósł się również do afery wizowej, dotyczącej domniemanej korupcji podczas przyznawania wiz do Polski przez urzędników Ministerstwa Spraw Zagranicznych i służby konsularnej. Jego zdaniem winę za napływ uchodźców do Europy ponoszą Niemcy.

– Donald Tuska zawsze realizował interesy niemieckie, a nie polskie. Dlatego Niemcy tak bardzo angażują się w polskie wybory i dlatego tak nikczemnie oskarżają nas o problemy, które sami stworzyli, mianowicie zaprosili miliony uchodźców do Europy, nie pytając nikogo, a teraz oskarżają bezczelnie, że to jest nasza wina, rządu Zjednoczonej Prawicy – mówił Zbigniew Ziobro.

Niemcy chcę stać się europejskim mocarstwem. Chcą umieścić na urzędzie polskiego premiera swojego człowieka – Donalda Tuska. pic.twitter.com/mYFhkLX1Rc— Zbigniew Ziobro | SP (@ZiobroPL) September 26, 2023

Wybory 2023. Kim jest Piotr Sak, którego kandydaturę poparł Zbigniew Ziobro?

Piotr Sak jest pochodzącym z Tarnowa prawnikiem, adwokatem, politykiem i samorządowcem, a także posłem na Sejm IX kadencji i członkiem Suwerennej Polski. Prowadzi w Tarnowie Kancelarię Adwokacką Jastrząb&Sak. W wyborach parlamentarnych w 2019 roku uzyskał mandat poselski, startując z szóstej pozycji listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu tarnowskim. Wówczas uzyskał 9855 głosów. W rządzie Zjednoczonej Prawicy został członkiem m.in. Komisji do Spraw Kontroli Państwowej, Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Infrastruktury, a także objął funkcję przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.

Piotr Sak w tegorocznych wyborach parlamentarnych startuje do Sejmu z piątej pozycji na liście Prawa i Sprawiedliwości w okręgu tarnowskim. Liderem listy jest posłanka Anna Pieczarka.

