i Autor: AKPA Zbigniew Ziobro choroba. "To nie są żarty"

Nowe doniesienia

Bardzo niepokojące wiadomości o Zbigniewie Ziobrze. "To nie są żarty"

Zbigniew Ziobro jest bardzo poważnie chory. Z naszych informacji wynika, że Już po wyborach parlamentarnych były minister sprawiedliwości trafił do szpitala i walczy z nowotworem złośliwym. Część ludzi jednak podejrzewa, że lider Suwerennej Polski wymyślił chorobę, by uniknąć planowanych rozliczeń rządów PiS. Niestety, wygląda na to to, że sprawa jest naprawdę poważna. Pojawiły się nowe - bardzo niepokojące widomości - o Zbigniewie Ziobrze. - To nie są żarty - powiedział nam poseł PiS Jan Dziedziczak.