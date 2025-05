Zaraz wybory, a tu taka burza w rządzie Tuska! Magdalena Biejat mocno rozwścieczyła koalicjanta

W piątkowej audycji Radia ZET, prowadząca Beata Lubecka zwróciła uwagę, że Magdalena Biejat postuluje legalizację aborcji do 12. tygodnia ciąży w Polsce. Zapytała, jak kandydatka Lewicy zamierza to osiągnąć jako prezydent, skoro nie udało się tego przeforsować w obecnej koalicji rządzącej. - Na pewno nie jest łatwo, bo mamy w rządzie niestety PSL - pana Sawickiego i pana Kosiniaka-Kamysza (...) - więc musimy jakoś sobie z tym radzić - odpowiedziała senatorka.

Biejat pprzyznała, że nie jest to rząd idealny i bez PSL koalicja by się nie utrzymała. - Ważnym argumentem dla PSL-u jest również prezydent Duda i fakt, że on tej ustawy nie podpisze. Zatem już sama zmiana na fotelu prezydenta to ważny sygnał dla konserwatywnych polityków. Proszę sobie wyobrazić, jakby to wyglądało, gdyby w Pałacu Prezydenckim zasiadł ktoś, kto nie tylko rzuca kłody pod nogi tym ustawom, ale również aktywnie za nimi lobbuje, stając po stronie kobiet, nie klucząc i nie opowiadając bzdur na temat własnego sumienia, nauki Kościoła czy dywagacji, kiedy zaczyna się życie - dodała. W odpowiedzi dziennikarka wtrąciła, że "nie wydaje jej się, aby można nazwać to bzdurą". - Uważam, że te niezwykle filozoficzne rozważania służą przede wszystkim, aby zaciemniać obraz, z którym się mierzymy - odparła Biejat.

Słowa Biejat mocno zdenerwowały rzeczniczka PSL, który szybko postanowił zareagować na nie w mediach społecznościowych. - 'Niestety macie' PSL? Mamy, bo tak zdecydowali wyborcy. To oni zdecydowali, że PSL ma więcej mandatów niż pani formacja i to także dzięki głosom senatorów PSL jest pani wicemarszałkiem Senatu - czytamy we wpisie Miłosza Motyki zamieszczonym na portalu X.

