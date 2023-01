Spis treści

Potężne zakupy dla polskiej armii. Co na to Polacy?

Sondaż opublikowała "Rzeczpospolita". Gazeta sprawdziła, co myślą Polacy o potężnych zakupach dla polskiej armii, zwiększaniu liczby żołnierzy i szeroko rozumianym inwestowaniu w bezpieczeństwo militarne. Wszystko oczywiście w kontekście toczącej się za naszą wschodnią granicą wojny w Ukrainie. Jak Polacy oceniają zwiększenie wydatków dla Wojska Polskiego? Sondaż na zlecenie "Rz" przeprowadziła pracownia badawcza IBRIS. Polaków zapytano, czy „działania zmierzające do powiększenia armii oraz zakupy zbrojeniowe to wystarczające działania w celu zapewnienia Polsce bezpieczeństwa militarnego”. Aż 48,1 proc. ankietowanych odpowiedziało, że tak. Inne zdanie ma 43,3 proc. ankietowanych, a 8,6 proc. nie wiedziało, jak odpowiedzieć na tak postawione pytanie.

Jak odpowiadali wyborcy PiS, a jak wyborcy opozycji?

Chyba nikt nie jest zaskoczony, że aż 90 proc. respondentów deklarujących się jako zwolennicy PiS uważa, że zwiększenie liczby żołnierzy i zakupy sprzętu to dobra droga do zapewnienia Polsce bezpieczeństwa militarnego. Przeciwnego zdania się głownie sympatycy opozycji - 56 proc.

Rozbudowa polskiej armii: czołgi Abrams, wyrzutnie HIMARS

Przypomnijmy, że minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zapowiedział budowę polskiej armii liczącej 300 tys. żołnierzy, składającej się z 250 tys. żołnierzy zawodowych i 50 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. W grudniu 2022 roku do Polski trafiły czołgi H2. W planach jest też wzmocnienie polskiej armii poprzez zakupy i dostawę:

wyrzutni rakietowych HIMARS

amerykańskich czołgów Abrams

koreańskich armatohaubic

samolotów bojowych.

Dodajmy, że w Polsce będą stacjonować żołnierze z Niemiec. Będą odpowiedzialni za obsługę wyrzutni Patriot. Mają się pojawić w Polsce już w przyszłym tygodniu.

Sonda Czy Twoim zdaniem Polska powinna kupować nowy sprzęt wojskowy i zwiększać nakłady na armię? Tak. Nie.