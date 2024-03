Żałoba w PO. Nie żyje poseł. Był wybitnym lekarzem laryngologiem: "Umarł mój przyjaciel. Żegnaj Rajek"

Poseł Platformy Obywatelskiej Rajmund Miller zmarł w wieku 69 lat. Był wieloletnim samorządowcem, a także posłem. Miller zasiadał w Sejmie w czasie VII kadencji, VIII i IX kadencji. Z wykształcenia był lekarzem. Ukończył Akademię Medyczną w Łodzi, specjalizował się w laryngologii. Informację o śmierci posła PO przekazali jego partyjni koledzy i koleżanki. Posłanka Marta Golbik napisała: - Fantastyczny człowiek, lekarz, przyjaciel. Zaangażowany w zdrowie Polek i Polaków. Bardzo będzie nam go brakowało. Dziś odszedł od nas Rajmund Miller wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia, poseł z Nysy. Spoczywaj w pokoju.

Wzruszające pożegnanie w sieci umieścił też poseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz, który wprost nazwał zmarłego polityka swoim przyjacielem: - Umarł mój Przyjaciel. Rajmund Miller. Kilka tygodni temu wpadliśmy sobie w ramiona, że to jednak nie rak. Byliśmy szczęśliwi. Lekarz. Polityk. Poseł. Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia. Szeptał mi w ucho kto co i jak. I tak razem walczyliśmy w Komisji Zdrowia od lat. Żegnaj Rajek. Inny poseł KO Zbigniew Konwiński dodał także poruszający wpis: - Dziś odszedł od nas poseł Rajmund Miller, do końca zdyscyplinowany, zaangażowany. Wiele rozmów nie tylko o polityce…, zawsze otwarty pełen empatii. Do zobaczenia po drugiej stronie Kolego.

