Za zdradę państwa będzie dożywocie, pobyt w spec-łagrze i mała szansa na zwolnienie warunkowe

Oczywiście nikt nie odmawia prawa Rosji do stanowienia prawa, o ile ono nie narusza międzynarodowych porozumień karno-jurysdykcyjnych, których FR jest sygnatariuszem. Kary śmierci w Rosji nie przywrócono, nawet za szpiegostwo i sabotaż, więc zmartwieniem obywateli FR jest to, że Duma Państwowa znacznie podwyższyła (18 kwietnia) dotychczasowy wymiar kar w kodeksie karnym. Jak już nowe, zaostrzone przepisy wejdą w życie, to za zdradę będzie grozić nawet dożywocie, a nie od 12 do 20 lat jak teraz (plus do pół miliona rubli grzywny). Za sabotaż można będzie wylądować w tiurmie nawet na 20 lat. Skazani na dożywotnie pozbawienie wolności za zdradę Federacji Rosyjskiej i przestępstwa związane z terroryzmem (teraz do 15 lat więzienia, wkrótce do lat 20) będą odsiadywali wyroki w zakładach o specjalnym rygorze. Skazani z artykułu o zdradzie a o zwolnienie warunkowe będą mogli występować nie wcześniej niż po 25 latach odsiadki.

Zdradą w znaczeniu kodeksowym w FR jest szpiegostwo, przekazywanie cudzoziemcom informacji stanowiących tajemnicę państwową, przejście na stronę wroga lub udzielanie państwu pomocy finansowej, logistycznej, doradczej lub innej w działaniach skierowanych przeciwko Federacji Rosyjskiej.

W Kodeksie karnym pojawi się nowy artykuł – z „Udzielanie pomocy w wykonywaniu decyzji organizacji międzynarodowych”. Ma ewidentny związek z listem gończym za Putinem i rzeczniczką praw dziecka Biełową wydanym przez Międzynarodowy Trybunał w Hadze. Za popełnienie tego przestępstwa (artykuł bardzo pojemny i do szerokiej interpretacji, w zależności od potrzeb) grozi grzywna do miliona rubli lub pozbawienie wolności do lat pięciu. „Pozwoli nam to chronić kraj przed nielegalnymi i nieprzyjaznymi działaniami różnych organizacji międzynarodowych wobec Rosji, których legitymacji nasz kraj nie uznaje” – podkreślił po wniesionych poprawkach kodeksowych powiedział Paweł Kraszeninnikow, przewodniczący komisji legislacyjnej Dumy.

Dr Ernest Wyciszkiewicz: "20 proc. Rosjan czuje się odpowiedzialna za zbrodnie i wie, że ta wojna jest kompletnie wbrew Rosji" [Raport Złotorowicza]

Działająca w Rosji pozarządowa organizacja Komitet Przeciw Torturom (The Crew Against Torture) przypomina, że w 2022 r. parlamentarzyści uchwalili rekordową liczbę. Aż 653 ustawy, z czego znaczna część dotyczyła ustawodawstwa karnego. Analiza dokonanych zmian w kodeksie karnym pokazuje, że rok 2022 był rekordowym pod względem liczby nowelizacji: kodeks karny był aktualizowany, uzupełniany i przeformułowywany częściej niż kiedykolwiek wcześniej – podkreśla niezależny rosyjski portal Meduza. W kodeksie karnym przybyło 19 nowych artykułów, z czego 16 z nich było związanych z działaniami wojennymi na Ukrainie. Łącznie w 2022 r. w rosyjskim KK pojawiło się 85 nowych przestępstw. Kodeks w Rosji przybiera na wadze. 25 lat temu w tzw. części specjalnej (zawiera jedynie wykaz konkretnych przestępstw i kar za nie) było 256 artykułów, a dziś jest ich już tam 391. Można założyć, że jeszcze ich przybędzie…