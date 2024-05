Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2024. Kto zwycięży?

Wybory do parlamentu europejskiego 2024. Kandydaci. Kto startuje w wyborach? Jedynki 13. okręgów

Wybory do PE

Ważna zapowiedź ministerstwa rodziny: wyższe progi upoważniające do skorzystania z pomocy społecznej

Nagła konferencja Kaczyńskiego! Nie może już milczeć. Co się dzieje?!

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zarządził na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela), wybory posłów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Głosowanie odbędzie się między godziną 7:00 a 21:00. Każdy, kto najpóźniej w dniu wyborów ukończył 18 lat, ma prawo głosować. Przy spełnieniu określonych warunków można również głosować będąc poza granicami kraju. W 2024 roku w Polsce zostanie wybranych 53 posłów i posłanek do Parlamentu Europejskiego.

Zobacz: Wybory do parlamentu europejskiego 2024. Kandydaci. Kto startuje w wyborach? Jedynki 13. okręgów

Warto nadmienić, że w naszym kraju wybory do Parlamentu Europejskiego są bezpośrednie i proporcjonalne, co oznacza, że kandydat, który z danej listy wyborczej otrzyma największą liczbę głosów, ma pierwszeństwo w ostatecznym podziale mandatów.

Kto wygra wybory do Parlamentu Europejskiego?

"Gazeta Wyborcza" opublikowała w poniedziałek 20 maja nowy sondaż. Gdyby wybory odbyły się one dziś, w końcu mielibyśmy do czynienia z pierwszą od 2015 roku porażką Prawa i Sprawiedliwości. Jak wynika z badania, 31 proc. respondentów zagłosuje na Koalicję Obywatelską, a 29 proc. na Prawo i Sprawiedliwość (gdzie dziennik wyraźnie jednak podkreśla, że to różnica w granicach błędu statystycznego). Zaskoczeniem jest trzecie miejsce dla Konfederacji, która zdobyła 10 proc. głosów. Z podium spadła Trzecia Droga, która cieszy się poparciem na poziomie 8 proc. Dalej uplasowała się Lewica z wynikiem 6 proc. 13 proc. odpowiedziało, że jeszcze nie wie, na kogo zagłosuje.

Tymczasem znany politolog Marek Migalski, sam niegdyś reprezentujący Polskę w Brukseli, przewiduje, że Donaldowi Tuskowi bardziej zależy na przegranej, niż wygranej w czerwcowych wyborach! - Tusk nie boi się porażki swojej partii, a nawet na nią gra. Oczywiście, nieszczęścia chodzą po ludziach i jeśli jednak, wbrew intencjom i staraniom szefa PO, Koalicja Obywatelska wygra, to też biedy nie będzie i premier coś wymyśli. Ale idealnym dla niego scenariuszem byłaby minimalna porażka jego formacji. Tak o dwa, trzy punkty procentowe - przekonywał. Jak to argumentował? WIĘCEJ: Tusk chce, żeby najbliższe wybory wygrał Kaczyński?! Szokująca teoria, to ma za tym przemawiać!

Kiedy wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego?

Ostatnie wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce (w 2019 roku) odbyły się 26 maja. Od niedzielnego wieczoru (po zamknięciu lokali wyborczych), kiedy zaprezentowano wyniki sondażowe exit poll, oczekiwanie na oficjalne wyniki nie były długie. Już 27 maja Państwowa Komisja Wyborcza podała ostateczne dane. Ostatecznie frekwencja wyborcza wyniosła wówczas 45,68 proc.

Czy w tym roku będzie podobnie? Przekonamy się już niedługo!

Galeria poniżej: Najlepsze memy o wyborach samorządowych 2024. Internauci znowu nie zawiedli

Sonda Weźmiesz udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego? Tak Nie Nie wiem