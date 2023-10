Wyniki wyborów 2023. Kto będzie rządzić Polską? Najnowsze sondaże, przewidywania

Jarosław Kaczyński w Lublinie ostrzega przed powrotem PO do władzy. "Własne, niepodległe państwo to święta sprawa"

7 października

W najnowszym sondażu SW Research przeprowadzonym dla „Rzeczpospolitej” zapytano Polaków, czyje rządy byłby najkorzystniejsze dla naszego kraju. Najwięcej osób uznało, że najlepiej Polską rządziłoby KO, które uzyskało 29,1 proc. głosów. Na drugim miejscu znalazło się PiS z wynikiem 19 proc. głosów. Podium zamyka Lewica z wynikiem 11 proc. Dalej znalazły się Konfederacja i Trzecia Droga, które zdobyły po 6,8 proc. Na Bezpartyjnych Samorządowców wskazało 2,5 proc. badanych.

Tymczasem pierwsze trzy miejsca dla partii opozycyjnych, PiS dopiero piąte - tak przedstawiają się wyniki prawyborów zorganizowanych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gorzowie Wielkopolskim. Jak podaje szkoła, w wyborach zdecydowanie wygrała Koalicja Obywatelska, która zdobyła 46,3 procent głosów. Druga była Nowa Lewica z dużo mniejszym poparciem 18,8 procent uczniów. Na trzecim miejscu uplasowała się Konfederacja, na którą zagłosowało 10,3 procent młodzieży. Czwarte miejsce zdobyła Trzecia Droga z poparciem 9,9 procent. Dopiero na piątej pozycji znalazło się Prawo i Sprawiedliwość. Na partię rządzącą głos oddało 6,8 procent gorzowskich uczniów.

Emocje sięgają zenitu zarówno u polityków, jak i u społeczeństwa. Także Polonia postanowiła się zmobilizować. W tym roku liczba obywateli, która zarejestrowała się do wzięcia udziału w głosowaniu, wyniosła ponad 350 tysięcy osób. Już można mówić o rekordzie, bowiem jak podaje Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w 2019 roku to liczba wynosiła nieco ponad 314 tysięcy, a w 2015 roku niecałe 200 tysięcy. WIĘCEJ TUTAJ.

Część Polaków miała nadzieję, że zobaczy starcie Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego w debacie organizowanej przez TVP, jednak tak się nie stanie. Jaki powód wskazują Polacy? Na profilu PO na Twitterze pokazano sondę uliczną, w której zapytano Polaków, dlaczego Jarosław Kaczyński nie chce debaty z Donaldem Tuskiem. Niektóre odpowiedzi były naprawdę mocne!

Ataki na Borysa Budkę i Martę Wcisło z Platformy Obywatelskiej, atak na Piotra Kaletę z Prawa i Sprawiedliwości. Do tego groźby i życzenia śmierci, jakie otrzymuje Michał Kołodziejczak z Agrounii i wielu innych polityków. Gołym okiem widać, że w kampanii wyborczej nie dzieje się najlepiej. - To jest moment, w którym urzędujący prezydent, czyli Andrzej Duda, mógłby podjąć próbę ograniczenia poziomu brutalizacji kampanii. Może by zechciał zaprosić byłych prezydentów do wspólnego wystąpienia. Inna koncepcja to bardziej dyskretna akcja prezydenta. Wysłanie swoich emisariuszy do wszystkich partii, z sugestią do wyciszenia emocji. Może nawet byłoby to bardziej skuteczne – apeluje na naszych łamach Bronisław Komorowski.

6 października

Natomiast w poniedziałek 9 października odbędzie się debata wyborcza w TVP, na którą przyjdzie lider PO Donald Tusk. Nie zmierzy się on z szefem PiS Jarosławem Kaczyńskim, którego wyzwał na ten polityczny pojedynek. Zjednoczona Prawica zdecydowała się jednak na udział równie ważnego polityka - premiera Mateusza Morawieckiego! Kto jeszcze weźmie w niej udział?

Oglądaliście wczorajszą ostatnią debatę Komentery, która odbywała się na warszawskim bazarze? Jak wyborcy PiS, PO, Konfederacji, Trzeciej Drogi, czy Lewicy wyobrażają sobie Polskę pod rządami Zjednoczonej Prawicy przez kolejne cztery lata? „Będzie jeszcze gorzej, jak u Łukaszenki, albo Putina. Tam jest zamordyzm i tu będzie zamordyzm”, przekonywała pani Alicja, klientka bazaru Wolumen w Warszawie. „Skończy się demokracja”, wtórował jej Pan Janusz. „Gdyby nie prezes Kaczyński , to mówilibyśmy w Polsce po Niemiecku i w sukienkach byśmy chodzili”, odpowiedział rozemocjonowany pan Dariusz. „Jak PiS będzie dalej rządził, to będzie dalszy podział w Polsce, ludzie nie wytrzymają i będą uciekać z Polski”, przekonywał zatroskany emeryt. Całe nagranie możecie zobaczyć TUTAJ!

Wybory zbliżają się "wielkimi krokami" stąd wysyp sondaży. Najnowszym badaniem pochwalił się Donald Tusk, lider KO. "Na ostatniej prostej. Mamy ich! Badanie na próbie 1500 po Marszu: PiS 34,3, KO 33,6 Lewica 11,3 Konfederacja 8,8 Trzecia Droga 8,6" - napisał Tusk na swoim profilu w portalu X.

Tymczasem w najnowszym sondażu przeprowadzonym na zlecenie "Gazety Wyborczej" PiS utrzymuje się na pierwszym miejscu z poparciem wynoszącym 30 proc., Koalicja Obywatelska zajmuje drugie miejsce z wynikiem 25 proc. W Sejmie zasiadłyby także tylko dwie inne partie polityczne: Lewica z poparciem wynoszącym 9 proc. oraz Konfederacja z wynikiem 5 proc. Zgodnie z badaniem poniżej progu wyborczego znajduje się Trzecia Droga, która osiągnęła wynik zaledwie 6 proc.

5 października

To pierwsza i jedyna taka debata w Polsce! Nie polityków, ale zwykłych ludzi, których codziennie można spotkać na bazarze! Adam Feder poprowadzi po raz ostatni przed wyborami parlamentarnymi (zaplanowanymi na 15 października) debatę, gdzie głos zabiorą Polacy!

Prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki po raz pierwszy od dawna pojawili się na wspólnym wystąpieniu o 12:00. Wygłosili ważne oświadczenie do wszystkich Polaków. Postanowili zabrać głos w sprawie paktu migracyjnego, który w ostatnich dniach był dyskutowany w Parlamencie Europejskim. Jednocześnie zachęcali tym samym do udziału nie tylko w nadchodzących wyborach parlamentarnych, lecz również w referendum, które będzie się tego dnia odbywać. - Najważniejszy jest głos polskiego społeczeństwa, dlatego postanowiliśmy w tej sprawie zorganizować referendum i apeluje, aby wszyscy wzięli w nim udział. Trzeba, byśmy się wypowiedzieli jak naród – mówił prezydent. - Czy chcemy, aby już wkrótce nagłówki gazet albo tytuły w różnych portalach przestrzegały nas przed grasującymi gangami narkotykowymi albo przed kolejną strzelaniną? – pytał premier, przywołując przykłady z Francji czy Holandii.

Znamy wyniku najnowszego sondażu partyjnego Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24. Liderem jest Prawo i Sprawiedliwość, które ma poparcie 34 proc. Zmniejsza się dystans między zwycięskim ugrupowaniem a PO, na które to ugrupowanie chce głosować 30 proc. badanych. Trzy ugrupowania opozycyjne miałyby sejmową większość. Największy wzrost poparcia odnotowała Nowa Lewica. SZCZEGÓŁOWE WYNIKI TUTAJ.

Zaskakujące doniesienia. Sugerują one, jakoby część działaczy PiS zaczynało tracić wiarę w słuszność decyzji podejmowanych przez partyjną centralę! Niektórzy z nich mieli anonimowo przyznać, że w ich odczuciu ""zaczynamy przegrzewać z Tuskiem". - Walenie w Tuska - OK, ale to chyba za mało. Myśmy się za bardzo na tym zafiksowali. Jasne, trzeba o nim mówić, ale moim zdaniem zgubiliśmy gdzieś proporcje. Mamy naprawdę superprogram. Sporo fajnych propozycji. I co? Nie rozmawiamy o tym, nie przebijamy się z tym w mediach, za bardzo skupiamy się na przeciwniku. Czy jesteśmy w stanie na tym dojechać do trzeciej kadencji? Nie wiem - twierdzi jeden z nich.

Tymczasem ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego postanowiło pokazać swój nowy spot wyborczy, w którym pokazuje, co za granicą mówi się o Polsce. Zobaczcie go sami TUTAJ.

Lider Agrounii nie ma wątpliwości, że kampania wyborcza jest bardzo brutalna. Jego zdaniem coraz częściej dochodzi do sytuacji, które wykraczają poza normalną polityczną rywalizację. - Dostaję różne groźby, szantaże, był ostatnio niepokojący telefon do moich bliskich, domowników i chęć wyłudzenia 50 tys zł. Ktoś obserwuje mój dom i to się niebezpiecznie zbiega z końcem kampanii. Grożono mi śmiercią, dostaję pogróżki w stylu: "trzeba cię zabić", "trzeba cię wrzucić do worka i kamienie wrzucić do rzeki", "twoje miejsce jest dwa metry pod ziemią". To są skandaliczne rzeczy – uważa Michał Kołodziejczak.

W czasie kampanii wyborczej muszą godnie reprezentować swoje poglądy i partie, ale też samych siebie! Dobrze wie o tym kandydat PiS z dziesiątego miejsca na warszawskiej liście Marek Jakubiak (64 l.). Na ostatniej prostej przed wyborami postanowił zrobić się na bóstwo. Mamy zdjęcia z jego wizyty u fryzjera, zadbał nawet o brwi!

4 października

Właśnie poinformowano, że eksperci Fundacji Batorego wystosowali list do przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej "o pilne rozważenie wprowadzenia obowiązku korzystania z dwóch spisów z rejestru wyborców". Według nich, przyjęta przez PKW interpretacja przepisów "narusza normy prawa konstytucyjnego"! Jak dodano, "w szczególności ingeruje w gwarancje uczestników postępowania wyborczego i referendalnego przed zachowaniem w tajemnicy swoich preferencji politycznych"!

Marsz Miliona Serc odbił się szerokim echem w mediach. Zdjęcia z wydarzenia obiegły sieć, na których widać tłum uczestników, jednak dane co do ich ilości znacznie się różnią. Choć organizatorzy mówią o liczbie przekraczającej milion, policja mówiła o 60 tys. osób. Głos w sprawie zabrał prof. Mariusz Bieniek z Katedry Matematyki Stosowanej Instytutu Matematyki UMCS, który powiedział, co należy wziąć pod uwagę w liczeniu ludzi. Co powiedział? Zobacz TUTAJ.

Czy natomiast wydarzenie wpłynęło na wyborców i zamieszało w sondażach? W sondażu United Surveys przeprowadzonym dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" 2 października czyli dzień po marszu, zapytano Polaków, na które z ugrupowań by zagłosowali w wyborach. Jak się okazuje, zwycięzcą pozostaje PiS z wynikiem 32 proc. poparcia. Na drugim miejscu znajduje się Ko, na które wskazało 28,2 proc. respondentów. Podium zamyka Trzecia Droga z 10,2 proc. głosów.

Problemy walczącego o reelekcję marszałka Senatu. Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował o kolejnym wniosku o zniesienie immunitetu senatorowi Tomaszowi Grodzkiemu. Kolejny wniosek już wpłynął do Prokuratury Regionalnej w Szczecinie. Sprawa jest związana z Fundacją Pomocy Transplantologii [SZCZEGÓŁY]

3 października

Takie hasła pojawiły się na Marszu Miliona Serc. „Szczęśliwej Polski już czas” czy „Pozytywna Polska”, „Wolę dostać sr***ki niż być na usługi kaczki!”, „Jarek! To nie jest twoja piaskownica” czy „Do not PiS on Poland”. Zabawne czy straszne? Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii

Osoby nie wiedzące jeszcze, na kogo oddać głos, będą mogli zobaczyć debatę w TVP. Do wszystkich zarejestrowanych komitetów wyborczych trafiły już zaproszenia ze strony Telewizji Polskiej do wzięcia w niej udziału! Odbędzie się ona w poniedziałek, 9 października! Rozmowy na temat szczegółowych zasad i warunków debaty mają zostać omówione podczas spotkania organizacyjnego zaplanowanego na środę. Na ten sam dzień zaplanowane jest również losowanie kolejności wypowiedzi kandydatów w "Debacie".

Na niecałe dwa tygodnie przed wyborami PiS ma powalczyć o głosy kobiet! Bo to panie dominują wśród niezdecydowanych wyborców. Kogo Jarosław Kaczyński wytypował do tego zadania? Dwa mocne nazwiska! Zobacz szczegóły!

Jak udało nam się dowiedzieć, Sławomir Mentzen planuje objechać, a w zasadzie oblecieć Polskę w helikopterze. 12 października pojawi się w Gdańsku, Szczecinie, Poznaniu, Łodzi i Warszawie, a następnego dnia, czyli 13 października, będzie w Lublinie, Rzeszowie, Wrocławiu, Katowicach i Krakowie. Czegoś podobnego jeszcze nie widzieliśmy! Trzeba przyznać, że polityk ma niezwykły rozmach.

Wyniki wyborów 2023. Kiedy je poznamy?

W dzień poprzedzający głosowanie, o północy, rozpocznie się cisza wyborcza, która zakończy się po głosowaniu i zamknięciu lokali wyborczych. Tegoroczne oddawanie głosów w wyborach parlamentarnych odbędzie się 15 października 2023, w godzinach od 7:00 do 21:00. Po tym czasie zamknięte zostaną lokale wyborcze, a obywatele otrzymają informację na temat wyników. Trzeba jednak pamiętać, że nie będą to jednak oficjalne rezultaty! Wówczas poznamy wynik sondażu exit poll, czyli badania preferencji wyborczych. Jest ono przeprowadzane w dniu wyborów, przy losowo wybranych komisjach w całym kraju. Na czym polega? Ankieter prosi losowe osoby wychodzące z danego lokalu o informację, na kogo przed chwilą zagłosowała. Sondaż jest przeprowadzany przez ośrodki badawcze na zlecenie stacji telewizyjnych. Exit poll uważany jest za najlepszy sposób uzyskania szybkich i dość precyzyjnych informacji przed ogłoszeniem oficjalnych danych już przez Państwową Komisją Wyborczą. W przypadku tego badania margines błędu wynosi zwykle około 2 punktów procentowych.

Należy również wspomnieć o wynikach badania late poll. Jego wyniki opracowywane są na podstawie już nie odpowiedzi wyborców, ale oficjalnych danych spływających z określonych obwodowych komisji wyborczych. Wyniki late poll ogłaszane są w nocy i są na ogół bliższe oficjalnym wynikom wyborów - tu błąd wynosi około jednego punktu procentowego.

Na oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych będziemy musieli poczekać nieco dłużej, ale najprawdopodobniej pojawią się one dzień lub dwa dni po głosowaniu. Wcześniej Państwowa Komisja Wyborcza będzie przekazywała cząstkowe wyniki, ze zliczanych na bieżąco poszczególnych okręgów. Ponadto PKW na podstawie otrzymanych protokołów ustala liczbę głosów ważnych i nieważnych, które oddano na listy kandydatów komitetów wyborczych w skali kraju. Zebrane wyniki umieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przypomnijmy, że w ubiegłych wyborach parlamentarnych (z 2019 r.) oficjalne wyniki ogłoszono już kolejnego dnia.

