Wybory samorządowe 2024. Już wiadomo, jak wystartuje Polska 2050 i PSL. Koniec z Trzecią Drogą?

- Kilka dni dzieli nas od rejestracji koalicyjnego komitetu wyborczego Trzecia Droga w wyborach samorządowych - powiedział PAP szef klubu PSL-TD Krzysztof Paszyk. Przekazał, że na czele tego komitetu stanie europoseł Adam Jarubas.

11 stycznia liderzy Polski 2050 i PSL - Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia poinformowali, że ich formacje utworzą wspólny komitet wyborczy na wybory samorządowe, które odbędą się w niedzielę 7 kwietnia. Druga tura wyborów bezpośrednich wójtów, burmistrzów, prezydentów miast odbędzie się 21 kwietnia. Termin na złożenie zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego upływa 12 lutego.

Paszyk powiedział PAP, że nazwa koalicyjnego komitetu Trzeciej Drogi na wybory samorządowe będzie tożsama z tą, która była jesienią ubiegłego roku na wybory parlamentarne. - A, więc koalicyjny komitet wyborczy Trzecia Droga - powiedział poseł Stronnictwa.

Pytany, kiedy ten komitet zostanie zarejestrowany Paszyk odparł, że "dzieli nas od tego kilka dni". Na pytanie, kto stanie na czele tego komitetu, polityk przekazał, że będzie to wiceprezes PSL, europoseł Adam Jarubas.

- To będzie pewnie formuła podobna, jak w wyborach parlamentarnych, że będziemy jednym komitetem, natomiast technicznie PSL będzie swoich kandydatów obsługiwało, a Polska 2050 swoich. Jest to jeszcze przedmiotem ostatnich ustaleń. Na pewno to za chwilę przekażemy - zaznaczył Paszyk.

