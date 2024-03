Duda nie wyobrażał sobie dostania się do niewoli. "Nie ma opcji"

Nie brakuje opinii, że wybory samorządowe 2024 mogą być najważniejszymi od 1990 roku. Szykuje się zacięta walka między przedstawicielami koalicji rządzącej a kandydatami PiS. Jedni i drudzy będą chcieli pokazać swoją przewagę, a rząd będzie chciał pokazać, że partia Jarosława Kaczyńskiego całkowicie straciła władzę w naszym kraju. W końcu jeszcze nie opadły wszystkie emocje po wyborach parlamentarnych z października 2023.

Warto pamiętać, że wybory samorządowe różnią się od tych do Sejmu. Jedną z najistotniejszych wydaje się być długość kadencji, na jaką są wybierani przedstawiciele władz lokalnych. Warto poznać szczegóły przed dniem głosowania.

Kiedy wybory na wójta, burmistrza i prezydenta miasta?

Wybór wójta, burmistrza i prezydenta miasta to część wyborów samorządowych. Od 2002 roku wybiera się ich razem z członkami organów samorządu terytorialnego (rad gmin, rad powiatu czy sejmików województw). W tym samym czasie wybiera się także osoby do rad dzielnic i osiedli.

Express Biedrzyckiej - Piotr ZGORZELSKI Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Ile trwa kadencja władz samorządowych?

Odpowiedź na pytanie, ile trwa kadencja władz samorządowych, nie jest tak oczywista, jak mogłoby się wydawać. Wszystko przez ustawę z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, która zmieniła długość kadencji.

Do 2018 roku kadencja władz samorządowych, w tym wójtów i prezydentów miast, trwała cztery lata. Od 2018 roku kadencja trwa pięć lat – po tym okresie przeprowadzane są wybory samorządowe. Dotyczy to także członków rad gmin i rad powiatu i sejmików województw.

Ile kadencji może być burmistrz i prezydent miasta?

Ta kwestia także uległa zmianie. Do 2018 roku wszystkie władze lokalne, w tym burmistrzowie i prezydenci miast, mogli kandydować w wyborach samorządowych dowolną ilość razy, a w efekcie mogli rządzić przez wiele lat.

Od 2018 roku wójtów, burmistrzów i prezydentów miast można wybierać tylko na dwie kadencje czyli na maksymalnie 10 lat. Warto jednak pamiętać, że to prawo nie działa wstecz, dlatego kadencje są liczone od wyborów przeprowadzonych 21 października 2018 roku. Nie ma się zatem co dziwić, jeśli na karcie wyborczej zobaczy się znajome nazwisko.

Co więcej, zmiana ta nie dotyczy osób kandydujących do rady gminy, rady powiatu czy sejmiku wojewódzkiego – mogą kandydować dowolną ilość razy, niezależnie od tego, ile razy kandydowali do tej pory.