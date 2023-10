Wybory parlamentarne 2023 w Polsce to ważny dzień. W niedzielę, 15 października, odbędą się wybory do Sejmu i Senatu. Polacy będą wybierać posłów i senatorów na kolejną czteroletnią kadencję. Wiadomo, że w polskim parlamencie wybieranych jest 460 posłów oraz 100 senatorów. Warto wspomnieć, że tego samego dnia odbywa się referendum krajowe, w którym Polacy odpowiedzą na cztery zadane pytania. Lokale wyborcze w dniu wyborów 2023 będą otwarte od godz. 7 do godz. 21. Warto podkreślić, że od piątku, 13 października, od północy, do zakończenia głosowania w niedzielę o godz. 21 trwa cisza wyborcza (chyba że decyzją PKW zostanie ona przedłużona). Relacja z dnia wyborów parlamentarnych w Polsce na SE.pl przez całą dobę! Bądźcie z nami!

Na żywo Wybory parlamentarne 2023. Polacy wybierają posłów i senatorów [15.10.2023] Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze 7:10 W niedzielę (15 października 2023 r.) o godzinie 7 rano rozpoczęło się głosowanie w wyborach parlamentarnych. Wybieramy 460 posłów i 100 senatorów. Do głosowania w wyborach uprawnionych jest 29 mln 91 tys. 533 wyborców; wybory odbędą się w 31 tys. 497 obwodach głosowania. Trwa również referendum ogólnokrajowe.

