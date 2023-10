i Autor: Wikipedia Commons, Adrian Grycuk Małgorzata Wassermann

Wybory 2023

Żelazna dama z komisji Amber Gold ostro skrytykowała film Agnieszki Holland. Co wiemy o Małgorzacie Wasserman?

Wybory 2023. Małgorzata Wassermann zajmuje pierwsze miejsce na liście do Sejmu z ramienia Prawa i Sprawiedliwości w okręgu krakowskim nr 13. Prawiczka urodzona w Krakowie, która dała się zapamiętać szczególnie jako przewodnicząca komisji ds. Amber Gold, odniosła się ostatnio do głośnego filmu "Zielona granica" Agnieszki Holland. Jak zrecenzowała go Małgorzata Wassermann? Co wiemy o kandydatce do Sejmu?