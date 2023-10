Wybory 2023, wyniki late poll. Kto będzie rządzić w Polsce? Spływają najnowsze dane

Powyborczy poniedziałek w "Super Expressie". Co czeka Polskę? To trzeba zobaczyć!

Wybory 2023 za nami, poznaliśmy wyniki na podstawie exit poll Ipsos-u i OGB, a teraz Polacy czekają na wyniki late poll. Czym różnią się one od exit poll? Kiedy należy się ich spodziewać? I o co w tym wszystkim chodzi? Wyjaśniamy. Late poll to badanie, które przeprowadzone jest już po zamknięciu wszystkich obwodowych komisji wyborczych, co oznacza, że jest badaniem dokładniejszym niż exit poll, który składa się odpowiedzi wyborców w lokalach (przeprowadzane są wówczas wyrywkowe ankiety). Late poll zazwyczaj jest wynikiem bardzo zbliżonym do oficjalnego, jaki prezentuje Państwowa Komisja Wyborcza, podczas gdy exit poll obarczony jest większym marginesem błędu. Kiedy poznamy wyniki late poll w wyborach? Z uwagi na to, że wiele lokali wyborczych zamknięto grubo po północy, z uwagi na ogromne kolejki i olbrzymie zainteresowanie wyborami w Polsce (niektóre obwody były otwarte nawet po godzinie pierwszej w nocy), to czas będzie się wydłużał. Ale powoli spływają już najnowsze dane.

Wybory 2023, wyniki late poll. Kto będzie rządzić w Polsce? Kiedy poznamy wyniki? Najnowsze dane

Wyniki late poll, kiedy należy się ich spodziewać? Po godzinie 3. w nocy w poniedziałek, 16 października, mieliśmy dane z nieco ponad 200 obwodów, a łącznie jest ich blisko 31,5 tys. Wygląda więc na to, że late poll faktycznie będzie "late", czyli późno. Nasz reporter, Jakub Oworuszko, podawał w mediach społecznościowych około godz. 5:30, że spłynęły dane z 1 129 na 31 497 (3,58%) obwodów głosowania. Jest to wciąż bardzo mało. Niewykluczone, że liczenie przedłuży się aż do wtorku, 17 października, więc w poniedziałek jeszcze nie poznamy wyniku. Póki liczenie się nie zakończy, wyników nie przedstawi też Państwowa Komisja Wyborcza, rzecz jasna. Jedno jest pewne: gdy tylko pojawią się nowe informacje w tym zakresie, będziemy je publikować w naszym serwisie www.se.pl. Zachęcamy więc do śledzenia.