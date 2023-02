Wybory 2023. Artur Dziambor uderza w Stanisława Tyszkę. Wrze w Konfederacji

Artur Dziambor w 2019 roku został posłem Konfederacji z Gdyni, z którą od dziecka jest związany. Tam mieszka i spędza wolne chwile z żoną i dwójką dzieci. - Mam nadzieję, że znów wystartuję z Gdyni. Nie oddam miejsca na jedynce tak łatwo, ale decyzje niestety należą do kolegów, którzy się dogadali. Jestem politykiem gdyńskim od 20 lat, a Stanisław Tyszka wcześniej stratował z Rzeszowa, a mieszka w Warszawie. Jego kandydatura nie powinna być rozważana, skoro ja jestem na terenie Gdyni. To mój rejon i znam go najlepiej, a Tyszka nie ma o nim pojęcia - argumentuje w rozmowie z "SE" Artur Dziambor. - Wystawili sobie słupa i się bawią. Tyszka, to mój rejon, nie twój! I ja z jedynki powinienem startować, a nie ty - zwraca się do konkurenta poseł Konfederacji. - Albo się z tego wycofają, albo nie wystartuję wcale i wrócę do zawodu nauczyciela języka angielskiego, bo bardzo to lubię - zapowiada Dziambor przed wyborami 2023.

W naszej galerii prezentujemy, jak Artur Dziambor mieszka w Gdyni z żoną i dwójką uroczych bliźniaków

