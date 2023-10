Wybory 2023. Roman Giertych wraca do Polski? Uzyskał dobry wynik

Roman Giertych startował w wyborach 2023 jako kandydat do Sejmu z listy Koalicji Obywatelskiej. - Żebyś nie czuł się samotny, żebyś poczuł się trochę lepiej - i robię to tylko dla ciebie, Jarosławie Kaczyński - wystawię na tej liście, na naszej liście, twojego wicepremiera Romana Giertycha na ostatnim miejscu - mówił w wakacje Donald Tusk, który ogłaszał osobiście start Giertycha.

Roman Giertych przebywa w swoim włoskim domu i od dawna nie pojawia się w Polsce. Prawdopodobnie dlatego, że Prokuratura Regionalna w Lublinie chce przedstawić mu nowe zarzuty w związku ze śledztwem dotyczącym wyprowadzenia i przywłaszczenia pieniędzy z giełdowej spółki deweloperskiej Polnord.

Jeśli były lider Ligii Polskich Rodzin dostanie się do Sejmu, otrzyma immunitet poselski, co ochroni go przed ewentualnym zatrzymaniem przez śledczych. I wygląda na to, że mandat poselski Roman Giertych ma zapewniony. Według wyników PKW, na godz. 16:00 , kandydat KO otrzymał 15 112 głosów, czyli ma drugi najlepszy wynik spośród kandydatów KO w obwodzie. Lepsza była tylko Marzena Okła-Drewnowicz (37 800 głosów).