Wybory 2023. Roman Ciepiela może pożegnać się ze stanowiskiem prezydenta Tarnowa

Roman Ciepiela już wkrótce może przestać pełnić funkcję prezydenta Tarnowa. Stanie się tak jeśli w nadchodzących wyborach do Sejmu otrzyma mandat poselski. Samorządowiec jest bowiem „jedynką” na liście Koalicji Obywatelskiej w okręgu nr 15. Na pierwszej pozycji znalazła się posłanka Urszula Augustyn, która w wyborach parlamentarnych w 2019 roku jako jedyna z listy KO w Tarnowie dostała się do Sejmu. Otrzymała wówczas 20 120 głosów. Na drugiego na liście Roberta Wardzałę zagłosowało wtedy 10 019 wyborców, ale nie dało mu to przepustki do parlamentu. Dlatego też Romana Ciepielę czeka trudne zadanie. Jego głównymi przeciwnikami będą bowiem Anna Pieczarka, rekordzistka PiS z poprzednich wyborów, i lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Anna Pieczarka, „jedynka” na liście Prawa i Sprawiedliwości z okręgu tarnowskiego, w wyborach do Sejmu w 2019 roku osiągnęła rekordowy wynik. Zagłosowało na nią aż 75 220 wyborców. Natomiast Władysław Kosiniak-Kamysz, pierwszy na liście Trzeciej Drogi, uzyskał cztery lata temu 33 784 głosy. Nikomu z Koalicji Obywatelskiej nie udało zbliżyć się wtedy do posłanki PiS i lidera PSL.

Wybory 2023. Kim jest Roman Ciepiela, „dwójka” na liście Koalicji Obywatelskiej w okręgu nr 15

Roman Ciepiela, kandydat Koalicji Obywatelskiej w okręgu tarnowskim, jest doświadczonym samorządowcem. W 2014 roku został wybrany na stanowisko prezydenta Tarnowa, a w 2018 z powodzeniem ubiegał się o reelekcję. Wcześniej pełnił tę funkcję w latach 1994-1998. Ponadto był radnym Rady Miejskiej Tarnowa (1990-2002), radnym Sejmiku Województwa Małopolskiego (2002-2014), wiceprzewodniczącym Sejmiku (2005-2006) oraz wicemarszałkiem Województwa Małopolskiego (2007-2014). W 2023 roku został kandydatem Koalicji Obywatelskiej do Sejmu.

Roman Ciepiela w 2014 roku otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. W 2009 odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. W 2015 uhonorowany Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego. W 2010 otrzymał Złotą Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”.

QUIZ Wiesz, jakie wykształcenie mają polscy politycy? To nie takie oczywiste! Pytanie 1 z 10 Na początek coś prostego: kim z wykształcenia jest były prezydent Lech Wałęsa? Hydraulikiem Elektrykiem Mechanikiem Dalej