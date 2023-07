Wybory 2023. Prezydent Sopotu Jacek Karnowski podjął decyzję: Wystartuję do Sejmu

Jacek Karnowski to jeden z bardziej znanych samorządowców w Polsce, który jednak chętnie komentuje nie tylko lokalne sprawy, ale też te dotyczące wielkiej polityki. We wtorek (25.07) Karnowski był gościem w programie "Jeden na jeden" Agaty Adamiak na antenie TVN24. Samorządowiec przyznał, że jesienią zamierza startować w wyborach do Sejmu. - Spotykają nas, samorządowców, na ulicach. Wielu ludzi mówi: pomóżcie w tych wyborach, bo jesteście sprawczy. Czasami trzeba poświęcić swoje ojczyzny lokalne i tak jak wielu innych prezydentów miast, burmistrzów, czy wójtów, jestem gotów wystartować w tych wyborach, w tym wypadku sejmowych. Ja wybieram sejm, dlatego że Bogdan Borusewicz jest kandydatem wszystkich ugrupowań opozycyjnych do Senatu z okręgu gdańskiego, jest to postać wybitna, człowiek z wspaniałą historią - ogłosił prezydent Sopotu.

Karnowski zapytany o listę, z której zamierza startować w wyborach do Sejmu odparł, ale na razie nie mówił o szczegółach, ale rozmowy są prowadzone z KO: - Prowadzimy rozmowy z Koalicją Obywatelską. (...) Wszystkie ustalenia wymagają jeszcze pewnie z 2-3 tygodni rozmowy i wtedy będziemy gotowi, żeby jednak powiedzieć o pewnej grupie osób, a nie tylko o Jacku Karnowskim. Polityk dodał, że samorządowcy, którzy tworzą ruch "Tak! dla Polski" , a są bezpartyjni albo są z PO, wystartują z list Koalicji Obywatelskiej. Mowa jest tu o kilkunastu a nawet dwudziestu osobach.

