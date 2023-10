Wybory 2023: Pilne spotkanie liderów PiS! Gotuje się jak w kotle, nerwowe ruchy. "Nastroje nie są dobre"

Wybory 2023 spowodowały, że Prawo i Sprawiedliwość musi wejść z jakąś partią w koalicję, by utrzymać władzę. Nic nie zapowiada jednak tego, że to się uda, bo partie jedna po drugiej odmawiają tej współpracy. Oznacza to, że prawdopodobnie PiS nie utworzy w Sejmie większości, a opozycja przejmie tym samym władzę. Tymczasem Wirtualna Polska donosi, że w poniedziałek, 16 października, o godz. 14:00 w partyjnej centrali PiS przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie ma odbyć się pilne spotkanie sztabu wyborczego tej partii oraz jej liderów. Z ustaleń informatorów WP wynika, że politycy chcą podsumować kampanię i ustalić kierunku działań po wyborach. Ale to nie wszystko.

Pilne spotkanie liderów PiS po wyborach! Gotuje się jak w kotle, nerwowe ruchy. "Nastroje nie są dobre"

Jak czytamy, nastroje wśród przedstawicieli PiS nie są dobre, a partia - jak podaje WP - jest już w zasadzie "pogodzona z utratą władzy". Rozmowy podsumowujące kampanię i ustalające kierunek działań na Nowogrodzkiej to nie jedyne tematy, jakie mają tam podobno zostać podjęte. Zaczną się także rozliczenia z kampanii, a na celowniku mieli znaleźć się Joachim Brudziński i Mateusz Morawiecki. Politycy w rozmowach kuluarowych zwracają bowiem uwagę na błędy popełnione przez nich w końcówce kampanii. O tym, że ma odbyć się pilne zebranie liderów PiS, WP ustaliło nie tylko w jednym miejscu. "Informację tę potwierdziliśmy w kilku niezależnych od siebie źródłach, w tym w otoczeniu prezesa Jarosława Kaczyńskiego", czytamy. Podczas spotkania rozważone zostaną również "możliwości koalicyjne". Co z tego wyniknie? Czas pokaże. Czekamy.