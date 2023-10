Paweł Kukiz "ciepło" o wyborcach: "Bezmyślni, nieodpowiedzialni ludzie". Co go tak zdenerwowało? Szokujące słowa

Wybory 2023, jak wynika z wyników exit poll i late poll, nie dały żadnej z partii samodzielnej władzy w Polsce. Potrzebna jest więc koalicja. Prawo i Sprawiedliwość, chcąc utrzymać się na stanowisku, gorączkowo szuka kogoś do współpracy. Przedstawiciele PiS próbowali już uśmiechać się do PSL i ugrupowania Trzecia Droga, ale obie partie publicznie odmówiły. Lewica na pewno nie wejdzie w koalicję z PiS, bo są na dwóch różnych planetach, jeśli chodzi o światopogląd. Do tej pory plotkowano, że być może Konfederacja się na to zdecyduje, choć jej poparcie, jako partii, która zgromadziła najsłabszy wynik wyborczy, i tak nie dałoby PiS władzy. Ale przynajmniej byłoby to już jakimś krokiem w tym kierunku. Niestety dla PiS, Krzysztof Bosak, przedstawiciel Konfederacji, postanowił skomentować te doniesienia. Padła jasna deklaracja, która jest jednocześnie utopieniem ostatniej deski ratunku dla Prawa i Sprawiedliwości.

Wybory 2023: Ostatnia deska ratunku dla PiS utonęła. Jest jasna deklaracja! "Nie sprzedamy się"

Krzysztof Bosak postanowił w mediach społecznościowych odnieść się do plotek, jakoby Konfederacja miała wejść w koalicję z PiS i dzięki temu dać mu nieco więcej mandatów przy formowaniu ewentualnego rządu. Ale to się nie stanie.

- W związku z licznymi pytaniami dziennikarzy pragnę poinformować, że nasza deklaracja z kampanii wyborczej, że nie wejdziemy w koalicję ani z PiS ani z PO, dzień po wyborach jest nadal aktualna. Nie sprzedamy się. Będziemy dobrze reprezentować naszych wyborców! - zadeklarował Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji.

Wygląda więc na to, że PiS nie ma już kogo prosić o koalicję, bo przedstawiciele innych partii też odmówili. Jeżeli Państwowa Komisja Wyborcza, publikując oficjalne wyniki wyborów 2023, potwierdzi dotychczasowe wyniki szczątkowe, to wszystko wskazuje na to, że PiS straci władzę, a zyska ją opozycja, złożona z kilku partii, które najpewniej wejdą w koalicję. Najnowszych informacji w tej sprawie szukajcie na www.se.pl.

