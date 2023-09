Nowy spot PiS bije w Tuska! Co za akcja: Kaczyński odbiera telefon, na parapecie czarny kot. Ale kosmos!

Wybory 2023. Trwa nabór do Obwodowych Komisji Wyborczych

Wybory parlamentarne w Polsce odbędą się już 15 listopada. To oznacza, że Obwodowe Komisje Wyborcze rozpoczęły już nabór na komisarzy wyborczych, którzy będą czuwać nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz liczeniem głosów po jego zakończeniu. Do pracy przy komisji wyborczej można zgłosić się najpóźniej na 30 dni od daty wyborów, czyli w tym przypadku ostateczny termin zgłoszeń przypada na 15 października. Liczba członków w Obwodowych Komisjach Wyborczych jest uzależniona od liczby mieszkańców, którzy w danym okręgu są uprawnieni do głosowania.

— Zainteresowanie pracą w Obwodowych Komisjach Wyborczych jest duże. Otrzymujemy wiele pytań. Czekamy na zgłoszenia. Aby zostać członkiem takiej komisji, należy zgłosić swoją kandydaturę przez komitety wyborcze. Do tego zachęcamy. Można też to zrobić indywidualnie. Na naszej stronie internetowej będą zamieszczone odpowiednie formularze z tym związane — poinformowała Barbara Golanko, dyrektor krakowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Obwodowe Komisje Wyborcze. Jakie wymagania trzeba spełnić, aby móc zgłosić się do pracy?

Aby móc zgłosić się do pracy przy Obwodowej Komisji Wyborczej należy spełnić szereg wymogów. Przede wszystkim o pracę przy wyborach mogą ubiegać się osoby, które posiadają polskie obywatelstwo, najpóźniej w dniu zgłoszenia mają ukończone 18 lat, nie są pozbawieni praw wyborczy oraz muszą mieszkać w województwie, w którym położona jest dana komisja. W przypadku Krakowa musi to być osoba mieszkająca na stałe na terenie województwa małopolskiego.

Praca w Komisji Wyborczej 2023. Ile można zarobić?

Praca w Obwodowej Komisji Wyborczej to nie tylko możliwość na zaangażowanie się w życie polityczne kraju, ale i okazja na dodatkowy zarobek. Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że wynagrodzenie członka Komisji Wyborczej wynosi 600 złotych, zastępca przewodniczącego komisji może zarobić 700 złotych, zaś przewodniczący komisji aż 800 złotych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie: wybory.gov.pl

