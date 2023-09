Wybory 2023. Najbogatszy góral jest na liście do Sejmu. Jego majątek liczy ponad 60 mln zł!

Marcin Przydacz: To Ukrainie powinno zależeć na tym, żeby Polska ją wspierała - jeśli nie, to nic na siłę

Wybory 2023. Bogata kariera polityczna jednego z najbogatszych górali

Andrzej Gut-Mostowy urodził się w 1960 roku w Zakopanem. Tam też ukończył Technikum Hotelarskie. Później przeniósł się do Krakowa, gdzie studiował na Wydziale Ekonomiki Obrotu Akademii Ekonomicznej. W 2003 podjął studia doktoranckie z gospodarki regionalnej. Pod koniec lat 90. był radnym rady miasta Zakopane oraz członkiem zarządu miasta. Jego kariera polityczna była dość bogata. Z ramienia Platformy Obywatelskiej kandydował w 2024 roku do Parlamentu Europejskiego, a w 2005 został wybrany na posła V kadencji w okręgu nowosądeckim. W 2017 przeszedł z PO do Porozumienia, stając na czele struktur tej partii - również w okręgu nowosądeckim. W wyborach w 2019 roku był przedstawicielem tej partii na liście PiS do Sejmu. Uzyskał wówczas mandat posła, a już w 2020 roku został sekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju, później natomiast trafił do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. W 2021 roku natomiast został sekretarzem stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Jednym z najbardziej forsowanych projektów, którymi się zajmował był "Bon Turystyczny".

Jaki majątek ma kandydat do Sejmu z list PiS-u?

Majątek Andrzeja Guta-Mostowego, który bez wątpienia zalicza się do ścisłej czołówki najbogatszych górali, wynosi ok. 60 mln złotych. Z jego tegorocznego oświadczenia majątkowego można wyczytać między innymi, że posiada prawie 3 miliony zgromadzonych środków pieniężnych w walucie polskiej i dom o powierzchni 340 m2. Jest także właścicielem i współwłaścicielem kilku innych nieruchomości, z których jedna ma wartość 25 mln złotych. Posiada także 10% udziałów w spółce handlowej Stacja Narciarska Witów-Ski, a także cztery samochody: Mercedesa klasy G, Jeepa Wranglera, Mini i BMW 7.

