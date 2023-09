Wybory 2023. Na liście PiS w okręgu sieradzkim nr 11: Lichocka z "jedynką", Ciebiada, Woźniak i człowiek Dudy

Wybory 2023 na horyzoncie, więc kampania wyborcza rozkręciła się na dobre. Posłanka Joanna Lichocka, posłowie Krzysztof Ciebiada i Tadeusz Woźniak oraz szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz znaleźli się na czterech pierwszych miejscach listy kandydatów Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu z okręgu nr 11. - To grupa ludzi znakomicie przygotowana do tej misji, która czeka ich w najbliższych latach; są wśród nich parlamentarzyści, doświadczone osoby, które już nie raz występowały w bardzo trudnych bojach. Są to także młodzi ludzie, którzy dodadzą energii temu wszystkiemu, co będziemy robić w najbliższych latach. Łączy ich dążenie do tego, by Polska w dalszym ciągu rozwijała się, jak do tej pory, aby sukces gospodarczy, jaki osiągnęliśmy w tej kadencji został utrzymany - podkreślił szef PiS w regionie łódzkim, marszałek woj. łódzkiego Grzegorz Schreiber podczas prezentacji kandydatów, która odbyła się w sobotę w Sieradzu.

Joanna Lichocka to liderka sieradzkiej listy PiS, oprócz niej na listy trafili:

poseł Krzysztof Ciebiada z pow. pabianickiego

poseł Tadeusz Woźniak z pow. kutnowskiego

szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, pochodzący z okręgu sieradzkiego

Piotr Polak

Paweł Rychlik

Marek Matuszewski

wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski

Iwona Antczak

Marlena Sagan

Iwona Wieczorek

Sylwia Bartczak

Iwona Woźniak

Ewelina Cegiełka

Bożena Kraska

Michał Krzak

Beata Przybylska

Maciej Kania

Kazimiera Gotkowicz

Robert Szczepaniak

Grażyna Żurawska

Jolanta Śmiałek

Mateusz Barwaśny

Waldemar Wojciechowski

Joanna Lichocka zmierzy się w okręgu sieradzkim z "jedynkami" opozycji: Cezarym Tomczykiem (KO), Pauliną Matysiak (Lewica) i Pawłem Bejdą (PSL, Trzecia Droga), a także Markiem Szewczykiem (Konfederacja). W okręgu nr 11 do wzięcia jest dwanaście mandatów. W poprzednich wyborach siedem wzięło PiS, trzy KO, a po jednym Lewica i PSL.

