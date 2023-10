Mieszkańcy Krakowa znaleźli w swoich skrzynkach dziwne gazetki. Broszury "profrekwencyjne" mają wywołać strach?

Kraków. Mieszkańcy stolicy Małopolski znaleźli w swoich skrzynkach na listy dziwne gazetki

Krakowianie informują, że znaleźli w swoich skrzynkach gazetki. Są to materiały przedwyborcze, jednak według opinii mieszkańców Krakowa wyróżniają się na tle innych ulotek, na przykład tych informacyjnych lub zachęcających do głosowania na danego kandydata. Bruszurka stylizowana jest bowiem na gazetkę formatu A4. Co w niej znajdziemy? Już na pierwszej stronie można przeczytać napis na czarnym tle: "To już inwazja. Oni tutaj płyną". Na środku znajduje się zdjęcie ukazujące czarnoskórych imigrantów na pontonie. Są to sami mężczyźni i paru nastoletnich chłopców. Na dole, na czerwonym tle widnieje z kolei napis: "15 października mówimy 4 x nie", tuż obok jest to jeszcze przedstawione graficznie - na czterech kwadracikach z podpisem "nie" widnieją krzyżyki. Część krakowian, którzy dzielą się swoimi opiniami w sieci, jest zdegustowana tak nachalną i budzącą strach "reklamą" czy też formą perswazji. "Jest pełna kłamstw i manipulacji", piszą w sieci ci, którzy dostali ową ulotkę.

Gazetki "Twój głos referendalny" mające służyć większej frekwencji w referendum, sfinansowała Fundacja Niezależne Media. Jak informuje portal oko.press: w kwietniu 2023 roku premier Mateusz Morawiecki przyznał fundacji dotację w wysokości 5,7 mln złotych. Mieszkańcy nie tylko Krakowa, ale także innych polskich miast zwracają jednak uwagę na agresywny język zastosowany w owej gazetce, daleki od "języka parlamentarnego", czyli według dawnych wzorów - powściągliwego i kulturalnego. Co jeszcze krakowianie i nie tylko mogą przeczytać w ulotce? "Linia zdrady! Tajne plany Tuska", "Powiedz nie nielegalnej imigracji, która zniszczy bezpieczeństwo Polski", "Polacy decyzją Tuska mieli pracować do śmierci!", to tylko niektóre z nagłówków krótkich artykułów, które znajdują się w środku.