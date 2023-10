Wybory 2023 pełne są niespodzianek, choć fani tego kandydata Lewicy byli od początku pewni, że osiągnie on sukces. Łukasz Litewka, chłopak z Sosnowca, ostatni na liście Lewicy strącił ze szczytu nawet "jedynkę" swojej partii, którą był Włodzimierz Czarzasty. Z dotychczas zliczonych głosów w wyborach (stan na 16.10., godz. 10:15) wynika bowiem, że zebrał on na swojej liście blisko 8 tys. głosów, podczas gdy Czarzasty - zaledwie połowę z tego, 4 tysiące. Litewka tym samym odnotował, póki co, najlepszy wynik, choć umiejscowiono go na końcu listy. O 29-latku z Sosnowca słyszymy zresztą nie po raz pierwszy. Mężczyzna od wielu lat angażuje się w różne akcje charytatywne na rzecz mieszkańców i pomaga wszędzie tam, gdzie go o to poproszą. A podczas kampanii usłyszała o nim cała Polska, gdyż wpadł na pomysł, który bardzo pozytywnie oceniano w przestrzeni publicznej.

Wybory 2023: Łukasz Litewka, chłopak z Sosnowca, zachęcał do adopcji psów. Czarzasty z Lewicy wypadł przy nim blado!

Łukasz Litewka z Lewicy na plakatach wyborczych, gdzie informował o swoim starciu w wyborach, zamieszczał także zdjęcia psów ze schroniska. Z imionami i numerami telefonu, zachęcając do ich adopcji. Akcja została bardzo pozytywnie przyjęta przez wyborców, zwróciła też na siebie uwagę ekspertów i dziennikarzy. Niewykluczone, że przyczyniła się do ogromnego sukcesu, jaki Litewka odnotował. Jeśli utrzyma wysoki wynik w ostatecznym podsumowaniu, którego dokona Państwowa Komisja Wyborcza, to może otwierać szampana. Kto wie, może nawet Włodzimierz Czarzasty zgłosi się do niego po kilka rad. Będziemy jeszcze uważniej śledzić tę kandydaturę.

