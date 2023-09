Wybory 2023. Lista PiS w okręgu nr 40. Poseł Czesław Hoc, za nim wiceministrowie Paweł Szefernaker i Małgorzata Golińska

Wybory 2023. Listy PiS do Sejmu w okręgu nr 21 w Opolu. Kukiz, Ociepa, Czochara na czele

Wybory 2032 zbliżają się wielkimi krokami. Znamy listę wyborczą PiS w okręgu nr 40. Prezentacji kandydatów dokonał będący na czele listy poseł Czesław Hoc. - Jestem bardzo spokojny, bo mamy wspaniałą listę, to są naprawdę najlepsi z najlepszych, to są ludzie, którzy są sprawdzeni, to są doświadczeni samorządowcy, politycy, państwowcy, ale przede wszystkim też dobrzy ludzie – ocenił Hoc. Zaznaczył, że każdy z nich w swojej pracy opiera się na dewizie "Bóg, honor, Ojczyna, rodzina". -Jesteśmy z tego dumni. Ja jako lekarz endokrynolog, jako polityk mam podwójną rolę, misję wobec pacjenta i wobec obywatela – uzasadniał na swoim przykładzie, że na liście PiS przewodzi pojmowanie polityki "jako roztropnej troski o dobro ogólne".

Na liście PiS w tym okręgu oprócz Czesława Hoca znaleźli się:

wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker

wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska

"W naszym regionie pokazaliśmy też, że mogą równo rozwijać się i duże aglomeracje i małe miejscowości. I to dostrzeżenie małych miejscowości, gmin popegeerowskich jest symbolem naszych rządów" – mówiła Golińska.

