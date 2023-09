Wybory 2023. Lista PiS w okręgu nr 1 w Legnicy. Na czele Witek,, Machałek, Pogoda, Kubów

Prawo i Sprawiedliwość prezentuje w sobotę (2.09) listy wyborcze w poszczególnych okręgach na wybory 2023. Nazwiska kandydatów w okręgu legnickim przedstawiła w sobotę rano marszałek Sejmu Elżbieta Witek, która jest liderem tej listy. Jej zdaniem, wspólnie z innymi kandydatami, tworzą w Legnicy "silną i zdeterminowaną drużynę, która przystąpi do walki o mandaty". - Ludzie znani, rozpoznawali i bardzo aktywni w swoich środowiskach. Ale mamy także nowe twarze. Mamy nadzieję, że z równą determinacją co pozostali przystąpimy do walki o mandaty. Życzę wszystkim koleżankom i kolegom jak najlepszego wyniku i oczywiście zwycięstwa - zachwalała Witek. Marszałek Sejmu podkreśliła, że Prawo i Sprawiedliwość przez minione kadencje zrobiło bardzo dużo i dotrzymało słowa, co przekłada się na to, że Polska się zmienia.

Elżbieta Witek przekazał, jak będzie wyglądała lista Prawa i Sprawiedliwości w okręgu nr 1 w Legnicy:

z drugiego miejsca kandydować będzie Marzena Machałek, wiceminister edukacji narodowej

na trzecim miejscu poseł Szymon Pogoda, który reprezentuje Bolesławiec

na czwartym minister Krzysztof Kubów, szef gabinetu politycznego premiera

na piątym poseł na Sejm Stanisław Żuk

siódme miejsce na liście zajmuje poseł Ewa Szymańska, legniczanka

ósme miejsce starosta legnicki Adam Babuśka

Elżbieta Witek w czasie prezentacji dodała, że liczy, iż Polacy zechcą jeszcze raz zaufać rządzącym i wynik w tegorocznych wyborach będzie dla Zjednoczonej Prawicy jeszcze lepszy. W okręgu nr 1 w poprzednich wyborach lista KW PiS zdobywała dwukrotnie po 6 mandatów.

Na liście KW Prawa i Sprawiedliwości w okręgu nr 1 (legnicko-jeleniogórskim) obok siedmiu posłów na czele znaleźli się też samorządowcy: Adam Babuśka (starosta legnicki), Jarosław Gęborys (st. kamiennogórski), Wojciech Dobrołowicz (burmistrz Bogatyni), radni wojewódzcy Piotr Karwan i Paweł Kura. O mandaty powalczy też troje obecnych senatorów PiS: Dorota Czudowska, Rafał Ślusarz i Krzysztof Mróz.

