Wybory 2023. Lista PiS w Lubelskiem: Czarnek, Moskal, Filipek-Sobczak i Tułajew

Wybory 2023 już niebawem. W sobotę 2.09 minister Przemysław Czarnek podczas konferencji prasowej zaprezentował listę wyborczą PiS na Lubelszczyźnie i mówił, że "on sam prezentować się nie będzie, ale przedstawi pozostałych 29 kandydatów". - To jest najsilniejsza lista w historii. Z uwagi na poparcie, jakie PiS ma w Polsce i tutaj w woj. lubelskim, każdy z tych kandydatów, każda z kandydatek, ma szansę zdobyć mandat poselski. Każdy, bez względu na to, na którym jest miejscu, przy liczbie mandatów, które możemy zdobyć, a idziemy walczyć o pełną pulę, ma szansę zostać posłem, każdy ma szansę wejść do parlamentu – przekonywał szef MEiN Przemysław Czarnek, który jest lokomotywą wyborczą regionu i na liście otrzymał numer 1.

Przemysław Czarnek przekazał, jak będzie wyglądała lista Prawa i Sprawiedliwości w okręgu nr 6 w Lublinie:

drugie miejsce zajął Michał Moskal, szef biura gabinetu politycznego wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego

trzecia będzie Magdalena Filipek-Sobczak, szefowa lubelskiego oddziału KRUS, radna sejmiku województwa

czwarty Sylwester Tułajew, poseł

miejsce piąte zajmuje Artur Soboń, wiceminister finansów

Na liście PiS znaleźli się także między innymi wicemarszałek województwa lubelskiego Zbigniew Wojciechowski, starosta rycki Dariusz Szczygielski, burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis, dyrektor Muzeum Wsi Lubelskiej Bogna Bender-Motyka, radny sejmiku województwa lubelskiego Konrad Sawicki. Listę do Sejmu w okręgu lubelskim zamknie wiceminister aktywów państwowych Jan Kanthak. Oprócz nich w okręgu nr 6 wystartują również obecni posłowie Kazimierz Choma, Krzysztof Głuchowski, Leszek Kowalczyk, Sławomir Skwarek, Krzysztof Szulowski.

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.