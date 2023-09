i Autor: MAREK LASYK/REPORTER/Screenshot Facebook Konrad Berkowicz Konrad Berkowicz trenował w przeszłości taniec towarzyski

WYBORY 2023

Taneczna przeszłość krakowskiej "jedynki" Konfederacji. Zobacz, jak Konrad Berkowicz tańczy walca! [WIDEO]

Klaudia Bobela 14:09 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Konrad Berkowicz to krakowska "jedynka" Konfederacji na liście do Sejmu. Zanim jednak stał się rozpoznawalnym politykiem, oddawał się zupełnie innej pasji. Niewiele osób wie, że zanim trafił do parlamentu, chętnie oddawał się swojej pasji, jaką jest taniec towarzyski. Do teraz Berkowicz chętnie wywija walczyki, o czym mogliśmy się wielokrotnie przekonać. Zobacz, jak krakowski lider Konfederacji wywija walczyka.