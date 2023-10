Wybory 2023. Jan Tomaszewski przegrał! Nie zostanie senatorem

Kto by się spodziewał?

PKW sukcesywnie prezentuje kolejne wyniki wyborów parlamentarnych 2023. Jeśli chodzi o wyniki do Sejmu to dane z 65,14 proc. komisji prezentują się tak: PiS - 37,52 proc. KO - 28,59 proc. Trzecia Droga - 14,43 proc. Nowa Lewica - 8,31 proc. Konfederacja - 7,28 proc. Bezpartyjni Samorządowcy - 1,91 proc. Jednak wiele emocji wzbudzają też pojedynki do Senatu. Okazuje się, że Jan Tomaszewski, który startował z listy PiS przegrał ten polityczny mecz. Zdobył 42 238 a jego kontrkandydat Artur Dunin aż 106 430 głosów.

Kim jest Jan Tomaszewski?

W latach 70. XX wieku Tomaszewski był jednym z najlepszych bramkarzy na świecie. Obecnie jest komentatorem i ekspertem w dziedzinie futbolu, który często gości na łamach „Super Expressu”. Na karierę polityczną były piłkarz naszej reprezentacji nie ma już szans.

Tomaszewskiego będziemy zatem pamiętać głównie jako znakomitego golkipera („bohatera z Wembley”), któremu w 1973 r.. po remisie w meczu z Anglią zawdzięczaliśmy awans na mistrzostwa świata.