Wybory 2023: Gigantyczne zainteresowanie za granicą! Te liczby mówią wszystko

Orędzie premiera: Zasypaliśmy podziały na Polskę A, B i C

Łukasz Jasina z MSZ natychmiastowo zdymisjonowany. O co poszło?

W niedzielę (15 października 2023 r.) o godz. 7 rano, w naszym kraju rozpoczęło się głosowanie w wyborach parlamentarnych - w których wybierzemy 460 posłów i 100 senatorów - oraz w referendum ogólnokrajowym. Do zakończenia głosowania o godz. 21 trwa cisza wyborcza i referendalna. O poranku spłynęły ciekawe dane dotyczące głosowania w krajach europejskich. Wygląda na to, że wybory cieszą się ogromnym, często rekordowym zainteresowaniem. Statystyki, które przytacza Polska Agencja Prasowa nie zostawiają złudzeń.

Wybory 2023: Rekordy we Włoszech, Wielkiej Brytanii Hiszpanii, Szwecji i innych

W rekordowej liczbie ośmiu polskich obwodowych komisji we Włoszech rozpoczęło się o godzinie 7 rano głosowanie w wyborach parlamentarnych i referendum. Polacy głosują na północy, w centrum i na południu kraju, w tym także na Sycylii i Sardynii. Po raz pierwszy wielu Polaków, mieszkających i przebywających czasowo we Włoszech nie musi pokonywać bardzo dalekich dystansów, by dotrzeć na głosowanie. Dzięki dodatkowym komisjom droga niektórych wyborców została skrócona nawet o ponad 200 kilometrów.

Ciekawe informacje płyną również z Hiszpanii, gdzie utworzono 15 obwodów głosowania w niedzielnych wyborach do Sejmu i Senatu RP oraz referendum ogólnokrajowym - dziewięć w okręgu konsularnym Wydziału Konsularnego RP w Madrycie oraz sześć w okręgu Konsulatu Generalnego RP w Barcelonie. Do spisu wyborców zapisała się rekordowa liczba osób - ponad 24,4 tys.

Chętnych do głosowania nie brakuje również w Szwecji. W pięciu komisjach utworzonych na terenie tego kraju praca wre. Do głosowania zgłosiła się rekordowa liczba wyborców - 15 tysięcy.

Ponad 100 tysięcy chętnych do głosowania zadeklarowało się w Niemczech, a we Francji ponad 20 tysięcy. Rekord odnotowano w Wielkiej Brytanii. Tam, w 77 obwodach rozpoczęło się w niedzielę głosowanie. Do udziału w nich zarejestrowało się ponad 160 tys. Polaków. O rekordach informują też Irlandia (ponad 24 tysięcy chętnych) i Portugalia (3,9 tysięcy). Kolejne dane będziemy podawać w ciągu dnia.