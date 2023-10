Wybory 2023. Dane PKW z 85 proc. komisji. Najnowsze wyniki! Do pełnych wyników brakuje niewiele

Cios w serce Kaczyńskiego! I to od sąsiadów! Druzgocące dane!

to musiało zaboleć

Kwaśniewski zapytany o to, czy wojsko zostanie wyprowadzone na ulice. Odpowiedział!

Wybory do Sejmu i Senatu za nami. Obyły się w niedzielę 15 października. Kolejne dane spływają do Państwowej Komisji Wyborczej. Na godzinę 18:30 zaplanowana została kolejna konferencja prasowa PKW. Przedstawione zostały najnowsze dane, które zebrała PKW. Co z nich wynika? Oto wyniki głosowań 85,4 proc. komisji wyborczych:

PiS 36,77 proc.

Koalicja Obywatelska: 29,39 proc.

Trzecia Droga: 14,47 proc.

Nowa Lewica: 8,32 proc.

Konfederacja: 7,24 proc.

Bezpartyjni Samorządowcy: 1,87 proc.

Polska jest jedna: 1,64 proc.

PKW podał też wyniki referendum, po otrzymaniu danych z 84 proc. obwodowych komisji wyborczych. Na pytanie pierwsze, trzecie i czwarte, NIE odpowiedziało 96 proc., natomiast na pytanie drugie: NIE odpowiedziało 90 proc. biorących udział w głosowaniu referendalnym.

Przypomnijmy, że w niedzielę 15.10 Polacy wybierali 460 posłów i 100 senatorów na kolejną, trwającą cztery lata kadencję.