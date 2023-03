Spis treści

Wybory parlamentarne 2023. Jarosław Kaczyński i PiS kontra Donald Tusk

Wybory parlamentarne 2023 odbędą się jesienią tego roku. Będą najważniejszym wydarzeniem politycznym w Polsce w tym roku. Rok 2023 zapowiada się w polskiej polityce bardzo gorąco. Nieformalna kampania wyborcza w zasadzie już się rozpoczęła w 2022 roku: Jarosław Kaczyński ruszył w Polskę, również Donald Tusk regularnie spotyka się z wyborcami w całym kraju. I choć formalnie nie był to start kampanii, eksperci nie mają wątpliwości, że tym właśnie były spotkania liderów Zjednoczonej Prawicy i Koalicji Obywatelskiej - konsolidacją elektoratu. Polacy podczas wyborów do Sejmu 2023 i wyborów do Senatu 2023 zdecydują o tym, kto będzie rządził w Polsce przez kolejne cztery lata - do 2027 roku. Dlaczego wybory parlamentarne są ważne? - System rządów w RP można określa się mianem parlamentaryzmu zracjonalizowanego. Już sama nazwa wskazuje, że wiodącą rolę w tym systemie będzie odgrywał parlament. Stąd tak duża rola wyborów parlamentarnych - tłumaczy dr Artur Biłgorajski, ekspert od prawa wyborczego z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zaś dr hab. Adam Gendźwiłł z Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert wyborczy Fundacji Batorego, zwraca uwagę, że to skład parlamentu - a zwłaszcza Sejmu - decyduje o najważniejszych kierunkach polityki. - Partie, które mają większość w Sejmie, mogą stworzyć rząd i zmieniać prawo. Bez większości w Sejmie nie da się uchwalać ustaw - podkreśla dr hab. Adam Gendźwiłł.

Wybory parlamentarne w Polsce. Co mówi Konstytucja?

Dlaczego wybory parlamentarne 2023 muszą odbyć się akurat jesienią? Ekspert od prawa wyborczego, dr Artur Biłgorajski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wyjaśnia, że wybory odbywają się jesienią, bo wynika to z kalendarza wyborczego i przepisów konstytucyjnych. Termin wyborów 2023 wyznacza Konstytucja. To wtedy upłynie określona w niej, pełna, czteroletnia kadencja Sejmu i Senatu. Bo poprzednie wybory parlamentarne w Polsce odbyły się, przypomnijmy, 13 października 2019 roku. Wygrało je Prawo i Sprawiedliwość. I to ta partia utworzyła rząd większościowy. Do Sejmu dostały się wówczas także:

Najbliższe wybory w Polsce to wybory parlamentarne 2023

Dr hab. Adam Gendźwiłł z Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert wyborczy Fundacji Batorego, mówi, że wiadomo już jednak, że są cztery możliwe terminy, kiedy najbliższe wybory w Polsce mogą się odbyć. Musi zostać jednak spełnionych kilka warunków:

wybory parlamentarne zrządza prezydent Rzeczypospolitej nie później niż na 90 dni przed upływem czterech lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu,

nie później niż na 90 dni przed upływem czterech lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu, prezydent wyznacza datę wyborów parlamentarnych na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 30 dni przed upływem czterech lat od rozpoczęcia obecnej kadencji Sejmu i Senatu (a ta rozpoczęła się 12 listopada 2019 roku),

na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 30 dni przed upływem czterech lat od rozpoczęcia obecnej kadencji Sejmu i Senatu (a ta rozpoczęła się 12 listopada 2019 roku), wybory do Sejmu i Senatu odbywają się zawsze w dniu ustawowo wolnym od pracy.

Wybory parlamentarne 2023 - data

To wszystko oznacza, że wybory parlamentarne w Polsce 2023 mogą się odbyć w czterech terminach, każdy to niedziela (dzień ustawowo wolny od pracy):

15 października 2023 roku 22 października 2023 roku 29 października 2023 roku 5 listopada 2023 roku.

Wybory do Sejmu 2023 i wybory do Senatu 2023. Ile trwa kadencja Sejmu?

Wybory parlamentarne 2023 do inaczej wybory do Sejmu 2023 i wybory do Senatu 2023. Wybierać będziemy 460 posłów i 100 senatorów na czteroletnią kadencję. Wybrani jesienią 2023 roku posłowie i senatorowie powinni sprawować władzę do 2027 roku, chyba że wygrana partia nie będzie w stanie stworzyć większościowego rządu, a rząd mniejszościowy nie uzyska poparcia dla swoich projektów ustaw. Wówczas kadencja Sejmu i Senatu może zostać skrócona. Zgodnie z Konstytucją, najbliższe wybory parlamentarne 2023 powinny odbyć się jesienią tego roku. Ich dokładna data nie jest jednak na razie znana - musi zostać podana nie później niż 90 dni przed upływem czterech lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu. Posłowie Sejmu IX kadencji rozpoczęli pracę 12 listopada 2019.

Kto zarządza wybory do Sejmu i Senatu? Kiedy wybory 2023 muszą zostać ogłoszone?

Dokładny termin wyborów parlamentarnych 2023 poznamy latem. Ogłosi go prezydent Andrzej Duda. Bowiem zgodnie z Konstytucją, to prezydent RP zarządza wybory do Sejmu i Senatu. Musi to jednak zrobić w określonym terminie, a ramy czasowe na ogłoszenie terminu wyborów 2023 wyznacza prezydentowi Konstytucja RP.

Decyzję o terminie wyborów prezydent powinien podjąć najpóźniej do 14 sierpnia - mówi dr hab. Adam Gendźwiłł, ekspert Zespołu Ekspertów Wyborczych Fundacji Batorego