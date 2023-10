Wygranie wyborów zawsze jest dla wszystkich partii mandatem zaufania od wyborców. Tym bardziej, gdy dochodzi do zmiany władzy, tak jak w przypadku wyborów 2023. PiS wygrał bowiem, zdobywając najwięcej głosów, ale w praktyce przegrał, bo partie opozycyjne będą w stanie samodzielnie stworzyć większość w Sejmie, czego nie można powiedzieć o partii dotychczas rządzącej. Komentatorzy polityczni przekrzykują się teraz w domysłach, co powinna, a czego nie powinna zrobić opozycja, by utrzymać się u władzy i by wyborcy byli z niej zadowoleni. Tymczasem Aleksander Twardowski, felietonista znany między innymi w serwisie X (dawniej Twitter), zebrał - jego zdaniem - najważniejsze zasady do kupy. Czego nie wolno nowej władzy? Lista jest długa. "Nowej władzy nie wolno, to po pierwsze, okazać pogardy wyborcom Prawa i Sprawiedliwości. Olbrzymia polaryzacja społeczeństwa to ryzyko, że polityczne wahadło za lat kilka znów się odchyli, w przeciwną stronę. Ci, którzy będą teraz rządzić, muszą pokazać wszystkim Polakom, że w odróżnieniu od poprzedników, nie dzielą wyborców na lepszych i gorszych, prawdziwych Polaków i Polaków udawanych. Niby oczywiste, ale pobieżna choćby lektura rozmaitych internetowych wpisów pokazuje, że nie dla wszystkich", wskazał Twardowski. A to dopiero początek.

Wybory 2023: Czego "nie wolno" nowej władzy? Lista jest długa. Kto by się spodziewał!

Aleksander Twardowski wskazuje też, że nowy rząd nie może nie rozliczyć poprzedników, a jednocześnie, robiąc tego, nie może samemu łamać prawa. "PiS przegrał wybory, bo Polacy nie zaakceptowali złych standardów. Nowy rząd musi o tym pamiętać", napisał.

- Nowej władzy nie wolno się pokłócić – złożona z wielu elementów koalicja musi mieć świadomość, że wojny domowej w ich obozie my, wyborcy, nie wybaczymy. (...) A czego nie wolno nam, wyborcom? Nie wolno nam przestać patrzeć opozycji, a za chwilę władzy, na ręce. Nie wolno nam stosować wobec nich taryfy ulgowej, na zasadzie „trzeba wybaczyć, bo inne rzeczy są ważniejsze”. Odsunęliśmy PiS od władzy, bo nie podobały nam się standardy. Stójmy więc konsekwentnie po stronie dobrych standardów - wskazał Twardowski na portalu X.

Swój apel felietonista zakończył prostym zdaniem: "Patrzmy im na ręce". Gdy pisaliśmy ten artykuł, jego wpis miał już kilka tysięcy polubień i zasięg na poziomie ponad 150 tys. wyświetleń. Wielu ludzi się z nim zgadza. A Wy? Zagłosujcie w naszej sondzie.

Sonda Wybory 2023. Zgadzasz się z tym, co napisał Aleksander Twardowski na portalu X? Tak Nie Częściowo