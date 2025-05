Wyborcy Trzeciej Drogi i Konfederacji podzieleni. oto, na kogo zagłosuje część z nich. MAMY WYNIKI

W naszym sondażu przeprowadzonym przez Instytut Badań Pollster sprawdziliśmy, jak głosowaliby Polacy, gdyby wybory do Sejmu odbyły się teraz. Pierwsze miejsce zajęło KO z wynikiem 33,51 proc. Po piętach tej partii depcze PiS, które uzyskało niewiele mniej poparcia: 33,15 proc. Podium zamyka Konfederacja, na którą głos zadeklarowało 14,54 proc. respondentów.

Na dalszym miejscu znajduje się Trzecia Droga z wynikiem 8,10 proc., Nowa Lewica (5,61 proc.) i Razem (4,01 proc.). Z kolei 1,08 proc. ankietowanych wybrałoby inną partię.

Kogo popierają wyborcy konkretnych partii?

W naszym sondażu sprawdziliśmy także, który kandydata na prezydenta ma największe poparcie i którzy wyborcy poszczególnych partii ich wspierają.

Pierwsze miejsce zajął Rafał Trzaskowski. Wskazało na na niego 34 proc. osób, z czego 90 proc. to wyborcy KO, 39 proc. to wyborcy Nowej Lewicy, a 20 proc. to elektorat Trzeciej Drogi. Popiera go także 5 proc. wyborców Razem, 2 proc. wyborców PiS i 2 proc. Konfederacji.

W drugiej turze zaś zmierzłby się z Karolem Nawrockim, który uzyskał 27 proc. poparcia, w tym 81 proc. od elektoratu PiS i 8 proc. od wyborców Konfederacji. Prezes IPN może także liczyć na wsparcie 5 proc. wyborców Trzeciej Drogi, 3 proc. Nowej Lewicy i 2 proc. Razem. Tylko 1 proc. wyborców KO deklaruje swój głos na tego kandydata.

Dalej znalazł się Sławomir Mentzen z wynikiem 13 proc. Wśród jego wyborców dominują wyborcy Konfederacji - stanowią 69 proc. Kandydat może liczyć także na poparcie 5 proc. wyborców PiS i 4 proc. wyborców Trzeciej Drogi. Ponadto swój głos na tego polityka zadeklarowało 2 proc. wyborców Nowej Lewicy i 1 proc. wyborców KO. Nikt z elektoratu razem nie zamierza na niego głosować.

Szymon Hołownia uzyskał 6 proc. poparcia, z czego 54 proc. to głosy wyborców Trzeciej Drogi. Ponadto może liczyć na 1 proc. wsparcia od wyborców PiS, po 2 proc. od wyborców Konfederacji i Nowej Lewicy. 2 proc. elektoratu KO także chce na niego zagłosować, z kolei żaden wyborca partii Razem nie zamierza na niego głosować.

Adrian Zandberg uzyskał 5 proc. poparcia, z czego 83 proc. to wyborcy jego partii - Razem. Kandydat może także liczyć na poparcie 10 proc. wyborców Nowej Lewicy, 5 proc. od elektoratu Trzeciej Drogi oraz po 1 proc. do wyborców Konfederacji i KO. Nikt z wyborców PiS nie zamierza oddać na niego swojego głosu.

Magdalena Biejat także uzyskała 5 proc. głosów, z czego 38 proc. oddali na nią wyborcy Nowej Lewicy, a 8 proc. wyborcy Razem. Ponadto kandydatka uzyskała 4 proc. poparcia od elektoratu Trzeciej Drogi, po 2 proc. od wyborców PiS i KO oraz 1 proc. od wyborców Konfederacji.

Grzegorz Braun uzyskał 4 proc. poparcia. Najwięcej głosów oddali na niego wyborcy Konfederacji - to 14 proc. 3 proc. wyborców PiS i 2 proc. wyborców Trzeciej Drogi także deklaruje swój głos na tego kandydata. Uzyskał także po 1 proc. od elektoratu KO i Razem. Nikt z wyborców Nowej Lewicy nie zamierza głosować na tego polityka.

Krzysztof Stanowski może liczyć na 2 proc. poparcia, w tym 4 proc. od wyborców Trzeciej Drogi, 2 proc. od wyborców Konfederacji i po 1 proc. od wyborców PiS, KO i Nowej Lewicy. Kandydat nie uzyskał poparcia wśród wyborców Razem.

Marek Jakubiak, Joanna Senyszyn i Artur Bartoszewicz uzyskali po 1 proc. głosów, a Maciej Maciek i Marek Woch uzyskali zerowe poparcie.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 13-15.05.2025 roku metodą CAWI na próbie 1697 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3%.

