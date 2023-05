Wyszliśmy z dużych miast i kierujemy projekt do dorosłych mieszkanek mniejszych miejscowości. Jest to szkolenie praktyczne - cztery godziny lekcyjne. Instruktorzy, zawodowi żołnierze, pokażą, jak się bronić i jak działać w sytuacji zagrożenia. Pokażą techniki walki wręcz przydatne w niebezpiecznych sytuacjach. Chodzi o to, aby każda z pań mogła się nauczyć postaw i sposobów obrony. Kurs jest skierowany do pełnoletnich pań. Uczestniczki muszą mieć ukończone 18 lat, górnej granicy wieku nie ma - mówi ppłk Justyna Balik w rozmowie z "Super Expressem".