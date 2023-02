Wojsko Polskie otrzymało super drony. Minister Błaszczak chwali się tym na Twitterze

Treść jakoby kontrowersyjnego wpisu ministra przytaczamy w twitterowym cytacie poniżej. Zastanawiające jest w nim sformułowanie o „pilnej potrzebie operacyjnej”. Według decyzji ministra obrony z lutego 2009 r. „potrzeby operacyjne” to „poziom zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP zapewniający skuteczną realizację określonych dla nich misji i zadań”. Tylko MON wie, w ramach jakich potrzeb operacyjnych mają działać Reapery. Co to za maszyny?

MQ-9 Reaper to uzbrojony, wielozadaniowy, zdalnie sterowany i bezzałogowy dron operujący na średnich wysokościach. Może przebywać w powietrzu do 28 godzin. Producent tego sprzętu (General Atomics Aeronautical Systems) w arkuszu informacyjnym wykazuje, że maszyna przede wszystkim przeznaczona jest „do zwalczania dynamicznych celów egzekucyjnych, a także jako środek do zbierania danych wywiadowczych” zapewniając – dzięki wyposażeniu i systemom kierowania ogniem „wyjątkową zdolność do przeprowadzania uderzeń, koordynacji i rozpoznania przeciwko wartościowym celom”. Ma zasięg nieco ponad 1,8 tys. km, przy szybkości przelotowej ok. 360 km/h. Maszynę „można zdemontować i załadować do jednego kontenera w celu rozmieszczenia na całym świecie. Cały system można transportować samolotem C-130 Hercules lub większym samolotem. Wg cennika z 2017 r. system (bo to nie tylko 4 drony, ale i naziemne stacje kontroli współpracujące z satelitarną koordynacją) kosztował ok. 57 mln USD. Armia amerykańska ma na stanie (od 2007 r.) ok. 280 Reaper-ów.

Wojsko Polskie dotychczas nie miało na wyposażeniu takiego „kalibru” dronów. Większość z tych co mamy, to małe ULC (bezzałogowe statki powietrzne) przeznaczone do prowadzenia rozpoznania lub zastosowania jako tzw. amunicja krążąca (popularnie nazywanych dronami kamikadze). W zasadzie wszystkie takie ULC są polskiej produkcji. W październiku 2022 r. Wojsko Polskie otrzymało pierwsze drony tureckiej produkcji, wsławione w początkowej fazie wojny obronnej na Ukrainie, Bayraktar. Weszły one na stan 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych.

– Rozpoczynamy proces wyposażania jednostek wojskowych w Bayraktary. Zamówiliśmy te drony jeszcze przed agresją rosyjską na Ukrainę – ujawnił minister Błaszczak podczas przekazania pierwszych tych dronów. Dodajmy, że Reapery, często określane jako flagowe drony made in USA, będą mieli też Brytyjczycy. W 2024 r.

Do Polski🇵🇱 dostarczone zostały drony MQ-9A Reaper klasy MALE (Medium Altitude Long Endurance), wyleasingowane od USA🇺🇸 w ramach pilnej potrzeby operacyjnej. Będą one służyć w 🇵🇱Siłach Powietrznych, prowadząc rozpoznanie m. in. na naszej wschodniej granicy. pic.twitter.com/eWunUzxhmG— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) February 12, 2023

Wicepremier @mblaszczak przekazał dziś żołnierzom 12 Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych pierwsze egzemplarze bezzałogowych systemów #Bayraktar TB2. pic.twitter.com/WdB0N3dgZH— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) October 28, 2022