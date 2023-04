Nowa baza armii USA w Powidzu to wzmocnienie dla całej wschodniej flanki NATO

W Powidzu (woj. wielkopolskie) został otwarty nowy amerykański kompleks składowania oraz napraw sprzętu i uzbrojenia. Będzie tam przechowywanych kilka tysięcy sztuk sprzętu: czołgów i pojazdów towarzyszących, bojowych wozów piechoty i artylerii. Budowa i otwarcie tej bazy to ważny krok w procesie wzmocnienia obecności wojsk USA i NATO w Europie. - Mam zaszczyt otwierać kolejną inwestycję związaną ze wzmocnieniem bezpieczeństwa Polski, ale także ze wzmocnieniem bezpieczeństwa całej wschodniej flanki NATO - powiedział wicepremier, minister obrony Mariusz Błaszczak podczas otwarcia amerykańskiej bazy w Powidzu. Jak podkreślił, nowy kompleks w 33. Bazie Lotnictwa Transportowego jest wzmocnieniem dla całej wschodniej flanki NATO. Towarzyszył mu ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski.

Pancerna baza w Powidzu "skróci czas szybkiego reagowania w momencie zagrożenia"

U.S. Army podaje, że magazyn umożliwi skrócenie wyposażenia sojuszniczych sił przybywających jako wsparcie z półtora miesiąca do kilku dni podczas operacji bądź ćwiczeń. A to w dużym stopniu zwiększa możliwości amerykańskiej armii do szybkiego reagowania w momencie zagrożenia. Jest to także kolejny dowód na zaangażowane Stanów Zjednoczonych w zapewnienie bezpieczeństwa w Europie.

Strategiczne partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi oraz aktywne członkostwo Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim to filary bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Dziś (5 kwietnia - red.) po raz kolejny mam zaszczyt z panem ambasadorem (USA Markiem) Brzezinskim wizytować Powidz i otwierać kolejną inwestycję związaną ze wzmocnieniem bezpieczeństwa Polski, ale także ze wzmocnieniem bezpieczeństwa całej wschodniej flanki NATO" - mówi Mariusz Błaszczak.

Baza wojskowa w Powidzu wzorowana na bazach USA w Europie Zachodniej

Minister Błaszczak podkreślił, że baza w Powidzu jest wzorowana na bazach Stanów Zjednoczonych funkcjonujących już w zachodniej Europie. Jak zaznaczył, możliwość składowania sprzętu wojskowego w tej bazie znacząco skróci czas reakcji sił Stanów Zjednoczonych. - Reakcji wzmacniającej bezpieczeństwo Polski, ale także całej wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego - sprecyzował Błaszczak.

Mariusz Błaszczak: Budujemy system obrony i odstraszania

System bezpieczeństwa, który budujemy, opiera się właśnie na takiej zasadzie. Na zasadzie budowania systemu obrony i odstraszania. W ciągu zaledwie kilku dni siły Stanów Zjednoczonych będą mogły wesprzeć siły polskie. Ale przede wszystkim sam fakt zbudowania i uruchomienia tej bazy jest bardzo ważnym argumentem odstraszającym agresora i pokazującym solidarność w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego" - podkreślał w Powidzu wicepremier Błaszczak.