i Autor: Shutterstock Emeryt, pieniądze

Senat zaproponuje waloryzację progu

Więcej emerytów ma szansę na czternastą emeryturę!

21 czerwca 2023 r. to ważny dla dzień dla seniorów. Senat zatwierdzi ustawę o dodatkowym świadczeniu dla emerytów, która do kalendarza wypłat z ZUS na stałe wprowadzi czternastą emeryturę. Do projektu ustawy złożona zostanie poprawka, która wprowadzi waloryzację progu dochodowego. Dzięki niej seniorzy nie będą z roku na rok tracili całości lub części czternastki, co oznaczać będzie, że całą kwotę dodatku dostanie więcej seniorów.