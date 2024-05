Wiec Donalda Tuska 4 czerwca. Data nie jest przypadkowa [MIEJSCE, GODZINA, UTRUDNIENIA]

- Umawiamy się na najbliższy wtorek 4 czerwca, na godzinę 18.00, tu w Warszawie, na placu Zamkowym. Po to, żeby świętować, no bo to jest 4 czerwca – dzień, w którym Polacy pokonali zło – podkreślił premier Donald Tusk w nagraniu, opublikowanym w mediach społecznościowych. - Też 4 czerwca rok temu powtórzyliśmy ten wielki wysiłek. Setki tysięcy ludzi na ulicach Warszawy. I chcę wam dzisiaj z takim przekonaniem powiedzieć: bądźmy razem 4 czerwca, żeby to zło nigdy już do Polski nie wróciło – przypomniał premier.

Kolejny wiec Donalda Tuska. 4 czerwca to nie jest przypadkowa data

4 czerwca ubiegłego roku odbył się zorganizowany przez PO i Donalda Tuska marsz, który był protestem przeciw ówczesnym rządom. Wzięli w nim udział liderzy wszystkich głównych ugrupowań opozycyjnych. Marsz stanowił też formę uczczenia rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów 4 czerwca 1989 roku. Odbywał się, według deklaracji organizatorów, "przeciw drożyźnie, złodziejstwu i kłamstwu, za wolnymi wyborami".

Co się wydarzyło 4 czerwca 1989 roku? Rys historyczny

Wybory z 4 czerwca 1989 r. były rezultatem porozumienia zawartego pomiędzy władzą komunistyczną a przedstawicielami części opozycji i Kościoła podczas obrad Okrągłego Stołu. Frekwencja w pierwszej turze (4 czerwca) była wysoka - ok. 62 proc. Wynik był sukcesem Solidarności - 60 proc. wyborców oddało swój głos na kandydatów wystawionych przez Komitet Obywatelski "Solidarność". Na 161 przewidzianych wtedy dla opozycji mandatów poselskich "S" zdobyła w pierwszej turze 160, a także 92 mandaty na 100 miejsc w Senacie. W drugiej turze Komitet Obywatelski "Solidarność" zdobył ostatni wolny mandat sejmowy; w wyborach do Senatu "S" zdobyła w sumie 99 mandatów na 100.

Miejsce i godzina wiecu 4 czerwca 2024 - utrudnienia, zmiany w komunikacji miejskiej

Donald Tusk zapowiedział, że miejscem wiecu będzie plac Zamkowy w Warszawie, to tam ma się odbyć spotkanie. Początek wiecu zaplanowany jest na godzinę 18:00. Organizacja wiecu może spowodować zmiany w komunikacji miejskiej. Utrudnienia rozpoczną się jeszcze przed godz. 18:00, gdy uczestnicy będą docierali na pl. Zamkowy, na co muszą być przygotowani pasażerowie komunikacji i kierowcy. Jak podaje Radio Eska: - Jeśli zablokowany będzie przejazd ulicą Miodową i Krakowskim Przedmieściem, na objazdy trafią linie: 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503 oraz 518. Jeśli przejazd al. "Solidarności" w rejonie pl. Zamkowego okaże się niemożliwy, zmienioną trasą pojadą linie 4 i 20, a trasy linii 13, 23, 26, 160 i 190 zostaną podzielone na dwie części.

