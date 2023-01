Waloryzacja emerytur coraz bliżej. Posłowie odczują gigantyczną!

PiS ma powód do świętowania, a opozycja do zmartwień. Nowy sondaż przed wyborami 2023 nie pozostawia złudzeń

Przeciętny polski emeryt musi na wszystkim oszczędzać. Posłowie emeryci nie dość, że otrzymują wysokie apanaże z Sejmu (16 tys. zł), to mają bardzo wysokie świadczenia z ZUS. Na podstawie oświadczenia majątkowego prezesa PiS policzyliśmy, że obecnie Jarosław Kaczyński dostaje prawdopodobnie 8048 zł emerytury. W marcu, dzięki waloryzacji wypłat z ZUS (prawdopodobnie o wskaźnik 14,8 proc.), polityk powinien dostać 9239 zł. Znacznie niższą emeryturę otrzymuje współpracownik Kaczyńskiego Antoni Macierewicz (75 l.): 3913 zł. Jednak dzięki waloryzacji były szef MON przypuszczalnie będzie dostawał 4492 zł.

Skorzystają emeryci wszystkich ugrupowań

Na Lewicy najbogatszą emerytką jest Joanna Senyszyn. Obecnie ZUS wypłaca jej 14 330 zł. W wyniku waloryzacji dostanie aż 2121 zł podwyżki! Przypominamy, że jako była europosłanka Senyszyn dostaje także unijną emeryturę (1563 euro), co daje dodatkowo 7358 zł! Do zamożnych polityków Lewicy zalicza się poseł Lewicy Rajmund Ajchler (74 l.). Jego emerytura prawdopodobnie wynosi 8259 zł, a od marca będzie otrzymywał 9482 zł.

Na opozycji jest więcej polityków, którzy nie narzekają na świadczenie. Poseł KO Rafał Grupiński (71 l.) dostaje z ZUS ok. 6560 zł. Jeśli nasze szacunki się sprawdzą, to już za miesiąc jego emerytura urośnie do 7532 zł.

