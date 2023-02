Wakacje dla uczniów będą wydłużone?! Minister Czarnek zabrał głos, uciął wszystkie spekulacje

Spis treści

Wakacje dla uczniów zostaną wydłużone? Rewolucyjny pomysł Stowarzyszenia Gmin Górskich

To byłaby prawdziwa rewolucja w polskiej szkole, gdyby wakacje zostały wydłużone prawie o miesiąc i trwały od połowy czerwca aż do połowy września. Taki pomysł zgłosiło Stowarzyszenie Gmin Górskich, argumentując, że wówczas łatwiej byłoby rodzinom organizować wyjazdy wakacyjne i poprawiłoby to komfort takich wyjazdów, bo miejscowości turystyczne (zwłaszcza w górach i nad morzem) nie przeżywałyby oblężenia w relatywnie krótkim czasie. Łatwiej byłoby też o noclegi w okresie wakacyjnym. Za takim rozwiązaniem opowiedział się wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy. Wydłużenie wakacji oznaczałoby, że byłyby one w trybie rotacyjnym, podobnie jak ferie zimowe, czyli uczniowie ze szkół z różnych województw mieliby wakacje, podobnie jak teraz ferie, w różnych terminach.

To byłaby rewolucja, tylko trzeba na ten problem popatrzeć szeroko. Napisaliśmy pismo do Ministerstwa Edukacji i Nauki, aby przeanalizowało taką możliwość: wszystkie plusy i minusy tego rozwiązania z punktu widzenia systemu edukacji. Jeszcze w tej chwili nie mamy odpowiedzi. W sytuacji, gdyby ta odpowiedź przyszła do nas, to na pewno chcielibyśmy jeszcze zasięgnąć opinii wielu gremiów zainteresowanych - mówił w RMF FM Andrzej Gut-Mostowy.

Minister Przemysław Czarnek: Wakacje trwają wystarczająco długo

Ministerstwo Edukacji i Nauki analizuje pomysł wydłużenia wakacji. Nie jest to projekt, który należałoby procedować w trybie błyskawicznym. Co na to szef resortu Przemysław Czarnek? W portalu i.pl wyraził się na ten temat jasno: - Niespecjalnie widzę taką potrzebę - podkreśla minister edukacji i nauki.

Wakacji nie powinno się wydłużać. Nie widzę również specjalnego uzasadnienia do tego, aby robić wakacje rotacyjnie, aby część młodzieży wypoczywała we wrześniu, kiedy już jest zimno. Wakacje trwają wystarczająco długo, żeby nasza infrastruktura turystyczna mogła odpowiedzieć na zapotrzebowanie wszystkich uczniów - mówi w i.pl Czarnek.

Jak tłumaczy minister edukacji i nauki, trudno porównywać wakacje trwające dwa miesiące z dwutygodniowymi feriami zimowymi. – Dwa tygodnie to był za krótki czas i dobrze, że zostały wydłużone do sześciu tygodni łącznie - podkreśla w rozmowie z i.pl Czarnek.

